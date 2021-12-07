 В Германии на елочных плантациях работают овцы (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 08.12.2021

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По Германии

В Германии на елочных плантациях работают овцы (фото)

Шропширские овцы объедают траву вокруг маленьких деревьев, что помогает елкам и соснам правильно развиваться.

Овца

Герсдорф ● Перед вами - "работницы" плантации новогодних елок. 11 шропширских овец живут в федеральной земле Саксония, в деревне под названием Герсдорф. Их хозяин Инго Метте (Ingo Mette) уже пару лет выращивает здесь елки к Рождеству. Овцы объедают или вытаптывают траву вокруг маленьких деревьев, что помогает посадкам правильно развиваться и быстрее расти. 

Овцы
Овцы на елочной плантации
Овцы с хозяином Инго Метте

Овцы с хозяином Инго Метте

В Германии есть инициатива Bioweihnachtsbaum ("биоелка"), которая объединяет эко-производителей новогодних елей и сосен. "Био" в данном случае значит, что деревья растут без применения пестицидов, минеральных удобрений и регуляторов роста. Плантация Инго Метте также входит в эту инициативу.

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    Автор: Марина Борисова, Софи Дизземонд


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