Петр Верзилов: Без Путина его система развалится за пару лет

Воюющий на стороне Украины бывший издатель "Медиазоны" Петр Верзилов рассказал в интервью DW, кого он считает врагами, какие у него отношения с украинскими сослуживцами и что будет с Россией без Путина.

Бывший издатель интернет-ресурса "Медиазона" и художник-акционист Петр Верзилов сегодня служит в ВСУ. В начале июня он принял участие в 10-м Вильнюсском форуме свободной России. В интервью проекту DW"вТРЕНДde" с Константином Эггертом Верзилов рассказал, каково ему воевать против россиян, каков боевой дух в украинской армии и как быстро, по его мнению, система власти в России развалится без Путина.

Константин Эггерт: Те, кто находится по ту сторону фронта, все те люди с российским гражданством, которые наносят удары по Украине, - теперь для вас это враги, правильно?

Петр Верзилов: В данном случае мне совершенно все равно, какой у человека паспорт, какой он национальности, этнической принадлежности и так далее. Это неважно. Важно то, что он олицетворяет в данный момент, какие цели преследует, какая у него функция в военной машине. Вот это то, что по-настоящему имеет значение.

- Скажите, а каково вам, российскому гражданину, было начать считать этих людей, которые все равно относятся к России, фактически врагами?

- Люди, которые пытаются захватить Украину, лишить ее свободы, поработить ее, жить или оккупировать ее территорию, - безусловно, мои враги. Люди, которые считают, что подобные действия допустимы, возможны, - это мои враги.

- Как вам далась эта трансформация, понимание, что вот это друзья, а это теперь враги?

- Да не было никакой трансформации. Люди, которые пытаются оккупировать Украину или имели представление о том, что это возможно, они никогда не были моими друзьями, соратниками, близкими по ценностям, побратимами и так далее.

Они изначально враги для меня - находятся они в мирной или военной жизни. Поэтому никакой трансформации, безусловно, никогда не было. И учитывая, что мы занимаемся разной политической, художественно-политической деятельностью очень давно, и в процессе этой деятельности меня пытались убить, отравить, то понятно, что такая "линия фронта" - она проходила достаточно давно. Она не всегда очерчена по конкретной географии, поэтому я могу сказать, что занимаюсь тем же, чем занимался всю жизнь, просто качество и вид этой деятельности несколько меняются.

- Украинцы, ваши украинские сослуживцы, приняли вас хорошо?

- Да, конечно. В Украине очень много друзей и прекрасные отношения со всеми. Там эти вопросы вообще не возникают. Когда человек в Украине понимает, какой деятельностью ты занят и какой вклад вносишь, безусловно, отношение однозначное.

- Вы вблизи смотрите на происходящее. На Харьковском участке фронта идут тяжелые бои. Сейчас много разговоров, в том числе и в западных медиа, о том, что Украина приближается к какому-то почти пределу своих человеческих, духовных и душевных возможностей, что у Путина есть реальный шанс пересидеть, просто задавить массой людей. У вас есть такое ощущение, что какие-то силы теряются?

- Здесь количество людей не играет решающую роль. Есть гораздо более важные факторы, такие как наличие бронированной техники, наличие танков, наличие конкретных видов вооружений, которые являются критическими для проведения того или иного маневра или наступления. Вот эти вещи, действительно, оказывают влияние на ситуацию на поле боя. В истории есть гигантское количество примеров, когда страны совершенно с непропорциональным населением друг к другу оказывались в самых разных военных комбинациях победы и проигрыша.

- А что можно сказать о боевом духе украинской армии сегодня? Как вы это видите на своем участке фронта?

- Боевой дух присутствует, он достаточно высокий. Конечно, это очень сильно зависит от того, в какой части находится человек, какое у него командование на разном уровне, какие задачи ему приходится выполнять, отдыхал ли он, есть ли у него связь, возможность поговорить со своими близкими. Это вещи, которые на фронте больше всего влияют на твой непосредственный боевой дух, люди понимают, почему они находятся там, где они находятся. Это очень сложно - так продолжительно находиться внутри военной структуры.

Текущие мобилизационные правила для украинцев не предполагают увольнения из армии, но, тем не менее, большое количество людей понимают, за что они сражаются, и продолжают это делать.

- Сейчас часто обсуждается тема внутреннего состояния российского общества. Вопрос, который у многих на устах: что может раскачать индифферентную Россию? Что может ее заставить присмотреться и к агрессивной войне, и к тому, что делает путинский режим, понять, что что-то пошло не так?

- Это сложный вопрос в том плане, что значительное большинство очень редко участвует в активных политических процессах. Есть мейнстрим, медийный, политический мейнстрим, и большая часть людей склонна доверять, следовать ему. В этом смысле я не думаю, что есть задача и даже возможность, чтобы те 60 процентов людей, которые живут собственной жизнью и фиксируются на собственных задачах, участвовали в активном бунте - сжигали военкоматы и делали другие подобные вещи. Просто потому, что эти люди не участвуют априори в активных политических действиях того или иного рода.

Мы все прекрасно видели митинги несчастных бюджетников, которых сгоняют на правительственные мероприятия - чаще всего там натужные, индифферентные лица людей, которым дали отгул на работе, вручили плакат и заставили стоять на площади.

- Как вы себе представляете конец режима Путина?

- Самое инстинктивное - что у Путина произойдут какие-то серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых он, по тем или иным причинам, не сможет продолжить выполнять свои функции. И без этого ключевого арбитра система, конечно, не будет способна функционировать какой-то продолжительный срок, больше 2-3 лет, и начнет разлагаться. А в процессе разложения запустится трансформация, во время которой есть достаточно высокий шанс, что произойдут положительные изменения.

- Путинизма без Путина быть не может?

- Tекущая конструкция предполагает, что есть один человек, который всё контролирует, двигает, развивает и так далее. Без Путина вся система разлагается, разваливается очень быстро - от нескольких месяцев до нескольких лет.

- Уход Путина будет означать окончание боевых действий против Украины сразу? Или нет?

- Понятно, что российская элита была очень сильно против войны. Война противоречит их интересам, их возможностям накапливать капиталы, отправлять их на Запад... То есть, конечно, главный и единственный бенефициар среди элит - это Путин, ну, и особенно безумное окружение, типа Патрушева и прочих сторонников всей этой безумной мифологии. Масштабные боевые действия без Путина вести невозможно.