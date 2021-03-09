Почему песню от Беларуси не допустили на "Евровидение"

Песня группы "Галасы ЗМеста" для Роттердама вызвала острую дискуссию. Европейский вещательный союз принял решение не допускать ее в таком виде на "Евровидение". А как оценивают "Я научу тебя" немецкие знатоки конкурса?
От Беларуси в Роттердам должна была отправиться группа из Барановичей с понятным белорусским названием "Галасы ЗМеста". Как именно ее выбрали, как проходил национальный отбор, - неясно. Не было телевизионной или интернет-трансляции, жителей страны в детали не посвящали. А песня на русском языке "Я научу тебя" привлекла внимание. В официальном инстаграме песенного конкурса пост об участниках из Беларуси ко времени написания этой статьи набрал больше всего комментариев, в основном - нелестных. Немало их и в YouTube-канале "Евровидения". Примерно 6 тысяч лайков получила песня - против более 40 тысяч дизлайков. Естественно, многие комментарии - от белорусов. И из них отзыв юзера с ником Карина Адериха "Я не считаю подобное творчество достойным для поездки на конкурс" - еще сравнительно мягкий.
"Я научу тебя плясать под дудочку… Я научу тебя ходить по струночке… Ты будешь всем доволен, рад всему… Тебе же лучше будет самому", - поется в рефрене. Кто-то воспринял "Я научу тебя" как песню абьюзера, но большинство видит в ней политический подтекст, считая что она направлена против тех, кто борется за свободу в Беларуси.
Организаторам "Евровидения" юзеры предлагали перевести слова песни и послушать другие композиции группы, которая позиционирует себя как сатирическая. И действительно, музыканты не скрывают своих симпатий к режиму Лукашенко и во многих песнях прямо или косвенно язвят над теми, кто выступает за перемены в стране.
В конце концов уже после первой публикации этой статьи стало известно, что Европейский вещательный союз потребовал от Белтелерадиокомпании изменить текст песни "Я научу тебя" или представить на "Евровидение-2021" новую композицию, отвечающую правилам конкурса. А что думают о белорусской песне немецкие эксперты "Евровидения"?
Один из авторов самого известного блога, посвященного "Евровидению", Беньямин Хертляйн (Вenjamin Hetrtlein), разбирал музыкальную составляющую: "Это рок-песня в среднем темпе с простым, шаблонным рефреном, а также пассажем, который приглашает прихлопывать". Он сомневался в том, что текст нашел бы большой отклик у зрителей, указывая на двоякую возможность его трактовки: либо покорность в любовных отношениях, либо повиновение государственной власти.
Под его постом читатели могли дать свою оценку песне, поучаствовав в голосовании. Из 750 пользователей 64 процента выбрали вариант "Ужасно". Шести процентам более или менее понравилось.
Немецкий журналист Ян Феддерсен (Jan Feddersen) подчеркнул, что в Беларуси насильственный режим. "Нынешнее решение отправить от Беларуси эту группу меня особо не удивило. Мы знаем о протестах, участники которых выступают за демократические перемены в Беларуси. Думаю, песню назвала какая-то скрываемая институция с телевидения Лукашенко. Может быть, группа, которую выбрали в этом году, не прямо за него, но она против протестующих. И поэтому, вероятно, ее выбрали", - полагает он.
В эстетическом плане эксперт не видит достоинств у композиции. "Это самая ужасная песня года - скучная, как снотворное. По ощущениям - 1980-е годы. В ней нет ничего нового и стильного. Это не та музыка, которую слушает современный человек", - не щадит "Я научу тебя" Феддерсен. Может, пару поклонников эта песня и найдет, но до финала она не дотянет, прогнозировал он. Знаток "Евровидения" приводит сравнение с Россией: "Поразительно, что из России на конкурсе звучат современные, интересные музыкальные решения. То есть и в политически проблематичной стране может быть хорошая музыка. От Беларуси же свежая музыка, соответствующая духу времени, - редкое исключение". Тем не
Тем не менее, Феддерсен в интервью, данном DW до того, как стало известно о недопущении песни на "Евровидение", позитивно оценил то, что Европейский вещательный союз (ЕВС) не отстраняет Беларусь от участия в конкурсе. А такие призывы звучали не только в соцсетях. Eurovoix, крупный сайт новостей о "Евровидении" опубликовал открытое заявление, в котором обращает внимание на политический подтекст песни "Я научу тебя". "Слова песни поддерживают повестку властей, которые заcтавляют молчать своих граждан и отправляют за решетку журналистов за то, что они освещают темы, связанные с элементарными гражданскими правами", - говорится в нем.
Журналисты портала отмечали: белорусы не заслуживают того, чтобы на международном уровне их представляла группа, которая "требует, чтобы они "танцевали под дудочку" диктатуры". Они указывали на то, что ЕВС должен соблюдать правила "Евровидения" как конкурса, не допускающего высказывания политического характера и нарушения принципов морали. В соответствии с чем, по мнению Eurovoix, нужно заставить Беларусь заменить выступление в этом году или вовсе отказаться от него.
Ирвинг Вольтер (Irving Wolther), которого за кандидатскую диссертацию о конкурсе называют в Германии "доктор "Евровидение", говорит о таком белорусском феномене: "Часто можно слышать упреки в том, что некоторые участники используют конкурс как платформу для пропаганды и политических высказываний. Но Беларусь интересна в том плане, что она использует "Евровидение" не для внешней, а для внутренней пропаганды". Эксперт вспоминает выступление Анастасии Винниковой в 2011 году в Дюссельдорфе, где она исполнила песню "I Love Belarus". "В этом случае не было целью убедить Европу в том, что Беларусь - крутая страна. Это делалось, чтобы подстегнуть национальные чувства у собственного населения, что, конечно, с помощью такой песни вряд ли возможно", - считает Вольтер.
У нового белорусского номера "Я научу тебя", сделанного в советской традиции старых песен, как он выразился, в музыкальном плане шансов в Европе не было, считает немецкий эксперт. Поэтому Ирвинг Вольтер убежден в однозначности предназначения песни. "Оппозицию в Беларуси ставят к позорному столбу и с перстом указующим призывают образумиться. С учетом бэкграунда группы "Галасы ЗМеста" текст можно трактовать только так", - говорит он.
В то же время он не мог себе представить то, что организаторы конкурса запретят песню из-за политического подтекста. "Если в ней нет таких очевидных намеков, как в песне "We Don't Wanna Put In", с которой в свое время запретили выступать Грузии, что-то тут предпринять трудно",- полагал Ирвинг Вольтер. Он назвал нынешний случай еще одним испытанием для Европейского вещательного союза. "У ЕВС не может быть разных подходов. Он разрешил песню Джамалы "1944" с неявным политическим месседжем (в 2016 году от Украины. - Ред.) и не может запретить другую песню, где намек еще тоньше“, - сказал немецкий эксперт.
Однако Европейский вещательный союз придерживается другого мнения. Он счел "намек" однозначным и песню "Я научу тебя" на "Евровидение-2021" в том виде, в котором она была представлена, к конкурсу не допустил.
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