Первые многочисленные гей-парады во время пандемии коронавируса

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Летом 2022 года после двух лет пандемии снова проходят гей-парады. Тысячи людей выходят на улицы городов в защиту прав ЛГБТИ-сообщества.
В результате нападения на гей-клуб London Pub в центре норвежской столицы погибли два человека, более 20 ранены. Полиция назвала произошедшее терактом.
Небинарный пассажир выиграл судебный процесс против концерна Deutsche Bahn в Высшем земельном суде Франкфурта. Суд обязал последнего продавать свои билеты гендерно-нейтрально.
Где кроются истоки нетерпимости к гомосексуалам в Восточной Европе? Ведь в вопросах сексуальной ориентации этот регион когда-то был гораздо терпимее Западной Европы, пишет Норберт Маппес-Нидик.
Сотни тысяч жителей Кельна и гостей города стали зрителями крупнейшего в Европе ежегодного гей-парада Christopher Street Day, который проводится в поддержку прав сексуальных меньшинств.
Светофоры с изображением однополых пар установят перед началом парада Christopher Street Day в Кельне.
Тысячи жителей Бухареста выступили в поддержку сексуальных меньшинств. А противники ЛГБТИ-сообщества организовали "Марш нормальности".
Русскоязычная ЛГБТ-организация устроила первый прайд в спальном и гомофобном берлинском районе. Организаторам поступали угрозы, но "навести мосты" и "посмотреть на красоту" это не помешало.