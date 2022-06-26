 Первые многочисленные гей-парады во время пандемии коронавируса | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.07.2022

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Культура и стиль жизни

Первые многочисленные гей-парады во время пандемии коронавируса

Летом 2022 года после двух лет пандемии снова проходят гей-парады. Тысячи людей выходят на улицы городов в защиту прав ЛГБТИ-сообщества.

  • Целующаяся пара в Калькутте, Индия

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    Июнь, 2022 года. Молодая пара целуется на параде в Калькутте. Гей-отношения были запрещены в Индии до 2018 года, а однополые браки до сих пор невозможны.

  • Девушка с радужными слезами

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    Активистка из Калькутты. Молодым людям часто бывает трудно принять свою сексуальность. Исследования показывают, что многие до сих пор боятся быть отвергнутыми собственными семьями.

  • Парад гордости в бразильском городе Сан-Паулу

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    Крупнейший ЛГБТИ-парад в мире проходит в бразильском городе Сан-Паулу с 1997 года. Ежегодно (за исключением последних лет пандемии) он собирает миллионы человек.

  • Парад в Бразилии

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    Этот снимок сделан в Бразилии. В ЛГБТИ-сообществах единомышленники находят защиту и признание. Такие парады выросли из массовых беспорядков в баре "Стоунволл-инн" на Кристофер-стрит в Нью-Йорке 1969 году. 28 июня полицейские устроили облаву, но посетители бара отказались предъявить свои удостоверения личности и организовали бунт.

  • Гей-парад Нью-Йорке

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    В 2022 году парад в Нью-Йорке был посвящен протесту против решения Верховного суда США. Он отменил конституционное право на аборт. Теперь вопрос прерывания нежелательной беременности будет решаться на уровне каждого из штатов. Участники гей-парада требовали права самим распоряжаться своим телом.

  • Яркие костюмы на параде в столица Мексики

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    Так тысячи людей в ярких костюмах отпраздновали парад в Мехико. До 1998 года законы Мексики использовались для криминализации гомосексуальных связей. Однополая любовь долгое время считалась там табу, но сейчас ее все чаще признают.

  • Костюм из перьев

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    Сеньора Чача с гордостью демонстрирует костюм на гей-параде во Флориде. У местного ЛГБТИ-сообщества есть и политические потери. Летом 2022 года вступил в силу закон, запрещающий обсуждение сексуальной ориентации или гендерной идентичности в детских садах и начальной школе.

  • Парад в Софии

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    Небольшие группы также собираются в больших городах Болгарии, например, здесь, в Софии. В последние годы не всегда удавалось праздновать весело и ярко: в 2021 году ЛГБТИ-центр Rainbow Hub стал объектом жестоких атак. Только 39 процентов опрошенных болгар в 2019 году высказались за предоставление гомосексуалам равных прав.

  • Траур вместо праздника в Осло

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    В Осло гей-парад, запланированный на воскресенье 26 июня, отменили: накануне ночью неизвестный открыл стрельбу в квир-клубе. Два человека погибли и по меньшей мере 21 получили ранения. Полиция расследует произошедшее как террористический акт. Вместо парада в норвежской столице собралось множество людей, чтобы отдать дань памяти погибшим.

    Автор: Ульрике Шульце, Виктор Вайц


  • Целующаяся пара в Калькутте, Индия

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    Июнь, 2022 года. Молодая пара целуется на параде в Калькутте. Гей-отношения были запрещены в Индии до 2018 года, а однополые браки до сих пор невозможны.

  • Девушка с радужными слезами

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    Активистка из Калькутты. Молодым людям часто бывает трудно принять свою сексуальность. Исследования показывают, что многие до сих пор боятся быть отвергнутыми собственными семьями.

  • Парад гордости в бразильском городе Сан-Паулу

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    Крупнейший ЛГБТИ-парад в мире проходит в бразильском городе Сан-Паулу с 1997 года. Ежегодно (за исключением последних лет пандемии) он собирает миллионы человек.

  • Парад в Бразилии

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    Этот снимок сделан в Бразилии. В ЛГБТИ-сообществах единомышленники находят защиту и признание. Такие парады выросли из массовых беспорядков в баре "Стоунволл-инн" на Кристофер-стрит в Нью-Йорке 1969 году. 28 июня полицейские устроили облаву, но посетители бара отказались предъявить свои удостоверения личности и организовали бунт.

  • Гей-парад Нью-Йорке

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    В 2022 году парад в Нью-Йорке был посвящен протесту против решения Верховного суда США. Он отменил конституционное право на аборт. Теперь вопрос прерывания нежелательной беременности будет решаться на уровне каждого из штатов. Участники гей-парада требовали права самим распоряжаться своим телом.

  • Яркие костюмы на параде в столица Мексики

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    Так тысячи людей в ярких костюмах отпраздновали парад в Мехико. До 1998 года законы Мексики использовались для криминализации гомосексуальных связей. Однополая любовь долгое время считалась там табу, но сейчас ее все чаще признают.

  • Костюм из перьев

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    Сеньора Чача с гордостью демонстрирует костюм на гей-параде во Флориде. У местного ЛГБТИ-сообщества есть и политические потери. Летом 2022 года вступил в силу закон, запрещающий обсуждение сексуальной ориентации или гендерной идентичности в детских садах и начальной школе.

  • Парад в Софии

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    Небольшие группы также собираются в больших городах Болгарии, например, здесь, в Софии. В последние годы не всегда удавалось праздновать весело и ярко: в 2021 году ЛГБТИ-центр Rainbow Hub стал объектом жестоких атак. Только 39 процентов опрошенных болгар в 2019 году высказались за предоставление гомосексуалам равных прав.

  • Траур вместо праздника в Осло

    Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

    В Осло гей-парад, запланированный на воскресенье 26 июня, отменили: накануне ночью неизвестный открыл стрельбу в квир-клубе. Два человека погибли и по меньшей мере 21 получили ранения. Полиция расследует произошедшее как террористический акт. Вместо парада в норвежской столице собралось множество людей, чтобы отдать дань памяти погибшим.

    Автор: Ульрике Шульце, Виктор Вайц


  

Контекст

Гей-парад в Осло отменили из-за стрельбы у ночного клуба

В результате нападения на гей-клуб London Pub в центре норвежской столицы погибли два человека, более 20 ранены. Полиция назвала произошедшее терактом.  

Суд обязал концерн Deutsche Bahn уважать права небинарных пассажиров

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Комментарий: Почему Восточная Европа стала гомофобной?

Где кроются истоки нетерпимости к гомосексуалам в Восточной Европе? Ведь в вопросах сексуальной ориентации этот регион когда-то был гораздо терпимее Западной Европы, пишет Норберт Маппес-Нидик.  

Крупнейший в Европе кельнский гей-парад собрал около 800 тысяч зрителей

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В Кельне появятся ЛГБТ-светофоры

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Тысячи человек в Бухаресте вышли на акцию в защиту прав ЛГБТИ-сообщества

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Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

Летом 2022 года по всему миру проходят многочисленные гей-парады. Тысячи людей выходят на улицы в защиту прав ЛГБТИ-сообщества.  

Аудио- и видеофайлы по теме

5 фактов о Christopher Street Day  

Русскоязычные ЛГБТ-активисты на берлинском гей-параде  

Однополая любовь: как узаконить гей-брак в России?  

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