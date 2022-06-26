Первые многочисленные гей-парады во время пандемии коронавируса

Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

Небольшие группы также собираются в больших городах Болгарии, например, здесь, в Софии. В последние годы не всегда удавалось праздновать весело и ярко: в 2021 году ЛГБТИ-центр Rainbow Hub стал объектом жестоких атак. Только 39 процентов опрошенных болгар в 2019 году высказались за предоставление гомосексуалам равных прав.