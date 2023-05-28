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Самолет C919 в аэропорту Шанхая перед первым коммерческим рейсом, 28 мая 2023 года
Самолет C919 в аэропорту Шанхая перед первым коммерческим рейсом, 28 мая 2023 годаФото: CNS/AFP via Getty Images
ТехнологииКитай

Первый китайский пассажирский самолет совершил дебютный рейс

Илья Коваль
18 мин. назад

Пассажирский самолет C919 китайской авиастроительной компании Comac совершил первый коммерческий рейс по маршруту Шанхай - Пекин. Авиалайнер произведен в Китае, но двигатель и авионика - импортные.

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Первый пассажирский самолет, произведенный в Китае, совершил дебютный коммерческий рейс. Авиалайнер модели C919 авиакомпании China Eastern Airlines проследовал по маршруту Шанхай - Пекин в воскресенье, 28 мая.

Самолет, вмещающий до 164 пассажиров, перевез 130 человек. Во время полета пассажиры махали китайскими флагами и пели патриотические песни. Государственный телеканал CCTV отметил, что рейс прибыл в столицу КНР на 40 минут раньше запланированного времени.

Двигатель и авионика C919 - импортные

C919 произведен авиастроительной компанией Comac и может стать конкурентом для Boeing 737 Max и Airbus A320. Он способен совершать полеты средней дальности – до 5500 километров.

Хотя это самолет китайского производства, он зависит также от зарубежных комплектующих и технологий. В частности, двигатели и авионика C919 импортные. Двигатели производит совместное предприятие американской корпорации General Electric и французской компании Safran.

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