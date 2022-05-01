Первомайское шествие в Париже переросло в стычки с полицией

Традиционное первомайское шествие в Париже переросло в столкновения между демонстрантами и полицией. Об этом в воскресенье, 1 мая, передал французский телеканал BFMTV. По его данным, колонна митингующих тронулась в 14.30 по местному времени (15.30 мск) с площади Республики к площади Нации. Затем от демонстрантов отделилась группа протестующих в черной одежде, перчатках и масках и начала двигаться по своему, не согласованному с местной префектурой, маршруту. Нарушители били стекла, крушили магазины, филиал ресторана McDonald's и банки. Некоторые из собравшихся попробовали возвести баррикады.
Нападение на пожарных
В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы. На место прибыли пожарные, чтобы тушить очаги, возникшие в результате поджогов. При этом один из правонарушителей попытался атаковать огнеборцев.
В Twitter министр внутренних дел Жеральд Дарманен осудил действия участников беспорядков, выразив сожаление, что те пытались "сорвать первомайские демонстрации", прибегнув к неприемлемым актам насилия.
К вечеру в Париже были задержаны минимум 29 человек.
Шествия против пенсионной реформы
Первомайские демонстрации в этом году были направлены против пенсионной реформы, анонсированной переизбранным президентом Эмманюэлем Макроном. Изначально он заявлял, что пенсионный возраст может быть повышен с 62 до 65 лет. Однако недавно обозначил другую верхнюю границу: 64 года.
Вскоре после победы Макрона во втором туре президентских выборов, в ночь на 25 апреля, в Париже произошел криминальный инцидент с наездом автомобиля на полицейских. Правоохранители открыли огонь. Два человека, находившиеся в салоне машины, погибли.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Акции не утихают
В субботу, 8 декабря, во Франции возобновились массовые акции протеста "желтых жилетов". Задержаны не менее 1400 человек, более 100 ранены, среди них - 17 полицейских. По всей стране протестовали 125 тысяч человек. "Желтые жилеты" вступали в стычки с полицией и жгли автомобили. Полиция применила водометы.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Когда все началось?
Акции "желтых жилетов" продолжаются уже четыре недели: 17 ноября в протестах участвовали не менее 300 тысяч человек. Они проходят регулярно по субботам. Беспорядки в ходе этих акций стали крупнейшими за десятилетие.
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Жестокость и вандализм
Митинги "желтых жилетов" сопровождаются вандализмом и проявлением жестокости. Травмы различной степени тяжести получили несколько сотен человек, двое погибли. Отмечены случаи мародерства и уничтожения магазинов.
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Вандалы повредили триумфальную арку
1 декабря во время протестов в Париже получила серьезные повреждения Триумфальная арка. Группе вандалов удалось проникнуть в музейные помещения, где они "обезглавили" мраморную статую Наполеона, разрушили на мелкие куски гипсовую скульптуру тридцатых годов и разрисовали интерьеры граффити.
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Чего требуют демонстранты?
Изначально "желтые жилеты" выступали против роста цен на бензин. Затем к их требованиям добавились уменьшение налогового бремени в целом и повышение минимального размера оплаты труда. За год бензин во Франции подорожал на 15 процентов, дизельное топливо - на 23 процента. Налог на топливо должен был стимулировать французов пользоваться общественным транспортом и приобретать электромобили.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Правительство пошло на уступки "желтым жилетам"
6 декабря правительство Франции отказалось от повышения налогов на автомобильное топливо, оно больше не входит в план бюджета на 2019 год, объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. По его словам, до конца зимнего сезона также не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию. "Никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации", - добавил Филипп.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Уступки правительства не остановили протесты
После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Митингующих устроит только отставка правительства, заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Большинство французов поддерживают движение
Опросы французских телеканалов показывают, что 72 процента французов поддерживают требования "желтых жилетов". При этом 85 процентов респондентов высказались против использования насилия.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Беспорядки обернулись потерями для бизнеса
Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.
Автор: Никита Баталов