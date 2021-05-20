Первая встреча Лаврова и Блинкена: что было дальше

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели первую очную встречу в кулуарах заседания Арктического совета. Сергей Елкин - о холодке в отношениях России и США.
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