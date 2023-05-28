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ПолитикаИран

Перестрелка на ирано-афганской границе: не менее 2 погибших

Сергей Ромашенко
18 мин. назад

Конфликт между Ираном и Афганистаном обострился из-за доступа к воде. Иран обвинил Афганистан в нарушении договора об отборе воды из реки Гильменд.

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На границе между Ираном и Афганистаном в субботу, 27 мая произошла перестрелка, в результате которой несколько человек были убиты и ранены. Стороны возлагают друг на друга ответственность за вооруженный инцидент, происшедший на контрольно-пропускном пункте в иранской провинции Нимруз. Каждая из сторон утверждает, что именно противник открыл огонь первым.

По сообщению МВД Афганистана, с обеих сторон погибло по одному человеку, еще несколько человек ранены, но в настоящее время ситуация находится под контролем. В Кабуле заверили, что Афганистан не желает войны. В свою очередьТегеран заявил, что только в Иране убиты двое пограничников и ранены двое мирных жителей. Телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что погибших - трое: два иранских пограничника и один афганец-талиб.

Конфликт между Ираном и Афганистаном вызван спором вокруг доступа к воде из реки Гильменд. Иран обвиняет своего соседа в том, что тот с помощью дамбы удерживает воду из Гильменда и тем самым нарушает договор от 1973 года. Правительство талибов отвергает это обвинение, утверждая, что Иран получает меньше воды из-за климатических факторов.

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