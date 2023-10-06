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Пентагон: США сбили в Сирии турецкий беспилотник

Даниил Сотников
6 октября 2023 г.

Турция наносила удары БПЛА в километре от позиций США, и один из дронов подлетел слишком близко, после чего был сбит. Анкара отрицает принадлежность дрона Турции.

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Турецкий БПЛА Bayraktar
Турецкий БПЛА Bayraktar Фото: Baykar/AA/picture alliance

Американский истребитель сбил ударный турецкий беспилотник, который летел вблизи позиций контингента США в Сирии, сообщил агентству Reuters представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер в пятницу, 6 октября.

Инцидент произошел накануне. Турецкие беспилотники были замечены при нанесении авиаударов по Хасаке в Сирии, примерно в километре от расположения американских войск. Несколько часов спустя турецкий БПЛА пролетел уже в полукилометре от американских позиций.

Это было классифицировано как угроза и дрон сбил истребитель F-16. "У нас нет доказательств того, что Турция намеренно атаковала силы США", - подчеркнул Райдер. Источник агентства AP в Пентагоне подчеркнул, что перед приказом об уничтожении БПЛА американские военные неоднократно связывались по телефону с турецкими коллегами.

Турция отрицает принадлежность БПЛА

Представитель министерства обороны Турции заявил Reuters, что сбитый беспилотник не принадлежал турецким вооруженным силам, не уточнив, кому он мог принадлежать.

Как сообщает Reuters, Турция с выходных наносит удары по объектам Курдской рабочей партии (КРП) в Сирии и Ираке после взрыва бомбы в Анкаре. Кроме того, Анкара рассматривает возможность размещения наземных войск в Сирии, поскольку, как сообщается, именно оттуда прибыли двое нападавших.

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