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Буксируемая гаубица M777 (фото из архива)Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/picture alliance
ПолитикаСША

США расширили морские перевозки для доставки оружия Украине

Екатерина Венкина
58 мин. назад

Расширение морских перевозок связано главным образом с переброской Киеву гаубиц, требующих постоянного притока крупнокалиберных боеприпасов, сообщила газета The Washington Post.

https://www.dw.com/ru/pentagon-rassiril-morskie-perevozki-dla-dostavki-oruzia-ukraine/a-62954485

Министерство обороны США расширило использование морских перевозок для доставки оружия Украине. Об этом сообщила в субботу, 27 августа, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на представителей Пентагона.

Минобороны США стало отправлять грузы по морю уже через несколько недель после нападения России на Украину, но значительно расширило эту практику весной, когда началась переброска гаубиц и других тяжелых вооружений, требующих постоянного притока крупнокалиберных боеприпасов, сказали собеседники WP в штаб-квартире Транспортного командования США, которую недавно посетила первый заместитель министра обороны Кэтлин Хикс.

"Как только мы начали поставлять гаубицы, мы поняли, что потребуется больше боеприпасов", - отметил Стивен Путтофф, заместитель директора по операциям Транспортного командования США. "Таким образом, мы могли активнее планировать наперед, а затем - начать шире использовать морские перевозки для обеспечения этой поддержки и доставки (грузов. - Ред.), иногда даже до получения запроса", - пояснил он.

Зафрахтованные самолеты и корабли

При этом в Минобороны США поясняют, что для поставок оборудования Украине в значительной степени полагаются на зафрахтованные самолеты и корабли. Маршруты по доставке выстраиваются с помощью автоматизированной системы.

Пентагон уже поставил Украине более 1400 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, 8500 переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, 700 беспилотников Switchblade и 142 единицы гаубичной артиллерии более чем с 900 тысячами снарядов к ней.

Новый пакет военной помощи Киеву

В пятницу, 19 августа, в Минобороны США сообщили, что в ближайшее время Вашингтон предоставит Киеву новый пакет военной помощи на сумму 775 млн долларов (около 772 млн евро).

В рамках этого пакета вооруженные силы Украины получат дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, 16 гаубиц калибром 105 мм и 36 тысяч снарядов для них, 15 беспилотников-разведчиков ScanEagle, 40 бронемашин MaxxPro с противоминной защитой, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin, а также другие виды вооружений.

Консультации с украинскими военными будут продолжены, "чтобы убедиться, что мы предоставляем им то, что им необходимо, когда им это необходимо", сообщил представитель Пентагона.

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