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Пентагон: Пятеро военных погибли при крушении вертолета

Даниил Сотников
13 ноября 2023 г.

В Средиземном море пятеро военных США погибли при крушении вертолета, а не самолета, как сообщалось ранее.

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Американский вертолет MH-60
Американский вертолет MH-60Фото: US Navy/ZumaPress/picture alliance

Министр обороны США Ллойд Остин уточнил, что пятеро американских военных, о гибели которых в аварии сообщалось накануне, погибли в результате крушения военного вертолета. Об этом говорится в официальном заявлении Остина, опубликованном в воскресенье, 12 ноября. 

"Мы оплакиваем трагическую гибель пяти военнослужащих США во время несчастного случая на учениях в Средиземном море", - говорится в заявлении Остина. Издание Stars and Stripes, которое накануне сообщило об аварии, также внесло правки в свою статью. По данным источников СМИ, пятеро солдаты армейского спецназа погибли при крушении вертолета MH-60 у берегов Кипра.

Изначально сообщалось, что несчастный случай произошел во время плановой дозаправки в воздухе, а не в результате военных действий, вечером 10 ноября. После начала Израилем военной операции против террористической организации ХАМАС, совершившей нападение на это государство 7 октября, Соединенные Штаты увеличили свое военное присутствие в ближневосточном регионе. В частности, туда направили авианосец USS Gerald Ford.

Нападение ХАМАС на Израиль

Военная операция Израиля в секторе Газа началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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