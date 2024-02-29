Пентагон может взять деньги для Украины из резервов

Пентагон рассматривает возможность предоставления Украине военной помощи из своих запасов, общая сумма которых составляет порядка 4 млрд евро. Ранее министерство планировало потратить эти запасы только в том случае, если их компенсирует принятый Конгрессом пакет финансирования. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на несколько чиновников Пентагона в четверг, 29 марта.

Из-за того, что законопроект о финансировании Украины застрял в Конгрессе, в ведомстве начали обсуждать отправку помощи даже без гарантий компенсации средств. Собеседники CNN отметили, что разговоры о реализации этой возможности и еще нескольких других запасных планов по предоставлению помощи становятся в последние недели все более актуальными, поскольку, с одной стороны законопроект о финансировании Украины застрял в Конгрессе, а с другой - положение украинских войск осложняется.

Помощь будет включать "критически важные боеприпасы"

Один из чиновников Пентагона заявил CNN, что новый пакет помощи, если решение о его предоставлении будет одобрено, будет включать "критически важные боеприпасы". По его словам, в ведомстве также ведутся разговоры о том, как и где разместить военную помощь, чтобы ее можно было как можно быстрее отправить в Украину.

Конгресс США обсуждает законопроект о выделении финансовой помощи Украине с октября 2023 года. В середине февраля Сенат утвердил инициативу о выделении более 95 млрд долларов помощи Украине, Израилю и Тайваню. Теперь документ должны утвердить в Палате представителей, однако ее спикер Майк Джонсон заявил, что та, скорее всего, отклонит его. Причина - в том, что в актуальной редакции документа не прописаны расходы на ужесточение пограничного контроля на южной границе США, на чем настаивает доминирующая в нижней палате Республиканская партия.

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