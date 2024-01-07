Спикер Палаты представителей США объяснил позицию по Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Джеймс Майкл Джонсон объяснил отказ поддержать новую военную помощь Украине, почти два года отражающей военное вторжение России. Своим голосованием против транша политик от Республиканской партии посылал сигнал Белому дому, а вовсе не демонстрировал отсутствие решимости поддерживать украинцев, заявил Джонсон в интервью медиакомпании CBS , вышедшем в эфир в воскресенье, 7 января.

Поведение Белого дома не является ясным для американского народа, считает республиканец. "Какова завершающая фаза (войны. - Ред.) в Украине? Какова наша стратегия? Какова цель?" - задается вопросом спикер нижней палаты Конгресса. Кроме того, Джонсона интересует, как власти США намерены контролировать надлежащую трату средств в случае одобрения транша.

Политик подчеркнул, что государственный долг страны превысил 34 трлн долларов впервые в истории. Чтобы отправить деньги Киеву для помощи, Вашингтону "фактически придется занять их где-то еще", пояснил республиканец. "Мы выступаем за свободу <...> Но нам нужна ответственность перед людьми, которые это финансируют", - отметил Джонсон. Он добавил, что письменно, публично и в частном порядке просил Вашингтон предоставить ответы, но попытки не увенчались успехом.

Законодатели в Конгрессе пока не договорились о новой помощи Украине

Новое финансирование военной помощи США Украине возможно лишь с одобрения Конгресса. Однако Демократическая и Республиканская партии пока не достигли консенсуса по этому вопросу.

Белый дом просит выделить на помощь Киеву 61,3 млрд долларов. Республиканцы отказываются согласовывать этот транш без выделения дополнительных средств на решение внутренних проблем - укрепления границы США с Мексикой и ограничения масштабов нелегальной миграции.

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