 Немецкий пенсионер подарил миллион евро зоопарку | Информация о Германии и советы туристам | DW | 22.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Немецкий пенсионер подарил миллион евро зоопарку

Уже не первый раз пенсионер Хорст Эшлер жертвует крупную сумму зоопарку в немецком Мюнстере. С начала пандемии зоопарки в Германии переживают непростые времена.

Этот юный гепард - обитатель зоопарка в Мюнстере

Этот юный гепард - обитатель зоопарка в Мюнстере

Мюнстер • Третий раз за год пенсионер Хорст Эшлер (Horst Eschler) пожертвовал крупную сумму зоопарку в Мюнстере. С начала пандемии зоопарки в Германии переживают непростые времена - и он решил прийти на помощь.

В апреле 2021 года Эшлер перевел 750 тысяч евро, в июле купил 33 333 входных билета в зоопарк для детей из малообеспеченных семей. Сейчас, в канун Рождества, пенсионер пожертвовал около миллиона евро для сотрудников зоопарка, что для Мюнстера - абсолютный рекорд.

Откуда у пенсионера миллион евро?

Откуда у Эшлера столько денег и почему он тратит их на зоопарк?...

Ответ - в нашем Instagram-канале. Подписывайтесь и читайте!

Контекст

Почему в зоопарке немецкого Ростока светятся животные (фото)

В Ростоке находится самый большой зоопарк на балтийском побережье и один из самых известных в Германии. Сейчас там устроили необычное шоу. Сразу успокоим - ни одно животное при этом не пострадало.  

Пищат, сосут молоко и спят, или Чем занимаются белые медвежата (фото)

Эти медвежата родились в немецком городе Росток в середине ноября. Спустя неделю зоопарк поделился первыми фотографиями.  

В немецких зоопарках приготовились отмечать Хэллоуин (фото)

Тыквы - традиционное лакомство для обитателей зоопарков Германии в октябре.  

Рождественские елки - органический деликатес (фото)

Обитателям Берлинского зоопарка вновь пришлись по вкусу рождественские елки. Во всяком случае - слонам, бизонам и козлам.  

ГДР против ФРГ: холодная война берлинских зоопарков

Кому достанется большая панда? Кто быстрее построит новый слоновник? Эта статья - о противостоянии двух берлинских зоопарков, западного и восточного, во времена холодной войны.  

Берлинский зоопарк - старейший в Германии

1 августа 2019 года Берлинский зоопарк отметил свое 175-летие. Ежегодно здесь бывает около 3,5 миллиона посетителей.  

Самые посещаемые зоопарки Германии

В Германии насчитывается около четырех сотен зоопарков, а общее количество их посетителей составляет почти 50 миллионов человек в год. Представляем двадцатку самых популярных.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что делают в Германии с елками после праздников  

В зоопарке Гамбурга впервые показали детенышей амурского тигра (03.08.2017)  

Панды в аренду - мягкая и пушистая дипломатия Китая? (06.07.2017)  

Также по теме

Marie und Pino schauen sich im Allwetterzoo einen Brillenpinguin an. Der Allwetterzoo hat erstmals nach der Ausbreitung des Coronavirus wieder die Türen für Besucher geöffnet.

Пенсионер подарил детям 33 333 билета в зоопарк (фото) 27.05.2021

Немецкий пенсионер сначала пожертвовал зоопарку в Мюнстере 750 тысяч евро, а несколько дней назад выкупил более 33 тысяч билетов.