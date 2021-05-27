Немецкий пенсионер подарил миллион евро зоопарку

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Уже не первый раз пенсионер Хорст Эшлер жертвует крупную сумму зоопарку в немецком Мюнстере. С начала пандемии зоопарки в Германии переживают непростые времена.
Мюнстер • Третий раз за год пенсионер Хорст Эшлер (Horst Eschler) пожертвовал крупную сумму зоопарку в Мюнстере. С начала пандемии зоопарки в Германии переживают непростые времена - и он решил прийти на помощь.
В апреле 2021 года Эшлер перевел 750 тысяч евро, в июле купил 33 333 входных билета в зоопарк для детей из малообеспеченных семей. Сейчас, в канун Рождества, пенсионер пожертвовал около миллиона евро для сотрудников зоопарка, что для Мюнстера - абсолютный рекорд.
Откуда у Эшлера столько денег и почему он тратит их на зоопарк?...
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