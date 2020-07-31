 Пекин критикует Берлин за заморозку соглашения об экстрадиции с Гонконгом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.08.2020

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Мир

Пекин критикует Берлин за заморозку соглашения об экстрадиции с Гонконгом

Приостановка Германией соглашения об экстрадиции с Гонконгом нарушает международное право, заявило посольство Китая в ФРГ. Берлин увязал свой шаг с решением властей Гонконга отложить выборы в законодательный совет.

Флаги Китая и Германии в городе Хэфэй

Китай раскритиковал решение Германии приостановить действие соглашения о взаимной экстрадиции с Гонконгом. Позиция Берлина является "серьезным нарушением международного права", заявило посольство КНР в ФРГ в пятницу, 31 июля.

Официальный Берлин несколькими часами ранее увязал свой шаг с решением властей специального административного района Китая отложить на год выборы в Законодательный совет, намеченные на 6 сентября. Однако китайская сторона объяснила свою позицию "ответственностью за защиту жизней и здоровья резидентов Гонконга" и "попыткой эпидемиологического контроля, основанной на научном подходе". Дела Гонконга являются внутренними делами Китая, подчеркнули в посольстве. Пекин оставляет за собой право в дальнейшем реагировать на позицию Берлина, резюмировали в дипломатической миссии.

Глава МИД Германии заявил о посягательстве на права гонконгцев

Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) ранее отметил, что решение не допустить к выборам десяток оппозиционных кандидатов и перенос сроков голосования представляют собой "очередное посягательство на права граждан Гонконга". Германия неоднократно "отчетливо давала понять, что ожидает от Китая выполнения своих обязательств в рамках международного права", добавил министр.

Спорный закон в КНР несет крупнейшие за 20 лет перемены для Гонконга

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 21 мая представил законопроект о защите национальной безопасности Гонконга. Среди прочего, в документе говорится о возможности направлять китайские силы госбезопасности в этот специальный административный район КНР. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон 30 июня. Правовой акт закрепил самые серьезные перемены для Гонконга за более чем 20-летний период.

С 2019 года Гонконг охвачен массовыми протестами против усиления влияния Пекина в автономном округе и принятия решений, ограничивающих гражданские свободы его жителей. Эти выступления неоднократно выливались в уличные беспорядки и сопровождались столкновениями с полицией.

До принятия законопроекта Евросоюз выражал озабоченность планами Китая, а США выступали с осуждением документа. Министр иностранных дел Китая Ван И расценил международную критику спорного закона как "вмешательство во внутренние дела".

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    Автор: Свен Тёнигес


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