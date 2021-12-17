Сладкие соблазны немецкого Рождества

Сладкое Рождество

Пряничный домик

Гензель и Гретель первыми попробовали сладкую черепицу пряничного домика. Им, правда, не повезло - детей чуть не съела злая ведьма. Зато теперь ежегодно на Рождество каждый ребенок (и не только!) может полакомиться "хрустящим" домиком. Иногда домик съедают лишь в новом году - 6 января, в день чествования трех волхвов (королей, или мудрецов) .

Автор: Инга Ваннер