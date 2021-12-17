Сладкие соблазны немецкого Рождества

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Печенье всех видов, кексы, пряники, - чего только не пекут в Германии, готовясь к зимним праздникам!
Смотрите также:
В бранденбургском Химмельпфорте работает офис немецкого Деда Мороза. А еще раз в году этому герою рождественских праздников посвящают монументальную съедобную скульптуру.
Немецкие предприятия по выпуску шоколада бьют тревогу: из-за глобального логистического кризиса, наступившего в результате пандемии, они недополучают сырье.
Глинтвейн, гирлянды и лотки со всякой всячиной - рождественские базары открываются в конце ноября и поддерживают праздничное настроение до самого Сочельника.
Постоянные читатели нашей рубрики знают, что в Германии до сих пор существует монархия - правда, на общественных началах в виде винных, яблочных и прочих королев и принцесс. (07.12.2016)
В витринах немецких булочных - пряники в виде олененка Руди и красочного Деда Мороза. А на рождественских ярмарках эти деликатесы готовят прямо на глазах у восхищенной публики. (19.12.2014)
Баумкухен - так называют во всем мире традиционный немецкий пирог, испеченный... на вертеле. Что еще необычного в этом рождественском и новогоднем лакомстве? (25.12.2014)
В Кельне проходит крупнейшая в мире ярмарка сладких изделий Internationale Süßwarenmesse. Более 1500 производителей предлагают попробовать свои новинки. (01.02.2016)