 Патриарх Кирилл неожиданно резко предостерег власть от превращения в тиранию | Новости из Германии о России | DW | 01.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Патриарх Кирилл неожиданно резко предостерег власть от превращения в тиранию

Гордыня и превозношение способствуют превращению власти в тиранию, заявил патриарх Кирилл в предпасхальной проповеди. Критики Русской православной церкви не раз указывали на ее близость к власти.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем послании в преддверии православной Пасхи неожиданно резко предостерег представителей власти от тирании. Проповедь вышла в эфир Первого канала в субботу, 1 мая.

"Исполнение начальственных функций, которые требуют в том числе иногда ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением, тогда власть становится тиранией", - подчеркнул глава Русской православной церкви. Он добавил, что его слова касаются как церковной, так и светской власти.

Церковь "не должна отождествлять себя с политическими силами" и превращаться в "инструмент политической борьбы", - отметил патриарх. В то же время критики РПЦ неоднократно указывали на ее чрезмерную близость к российским властям.

Смотрите также:

  • Ostereier und Hasen

    Пасхальные традиции Европы

    Германия: по следам пасхального зайца

    Разноцветные крашеные яйца в Германии традиционно приносит зайчик, пряча их в травке и под кустами. В пасхальное воскресенье ребятишки отправляются на поиски заветного "клада". Первое письменное упоминание об этой традиции относится к 1662 году. Сегодня к празднику Пасхи немцы готовятся заранее: в вазы они ставят ветки вербы, которые украшают искусно расписанными пустыми яйцами.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Польша: обливания на радость

    В так называемый "поливальный" или "обливанный" понедельник - сразу после Пасхи - польские парни обливают девушек водой из ведер, ушатов и водяных пистолетов. Впрочем, девушки в долгу не остаются и "платят" тем же. Обряд "смигус-дынгус" напоминает о знаменательном событии - крещении князя Мешко I в 966 году, обратившего Польшу в христианство.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Испания: покаянные шествия

    Святую неделю традиционно отмечают в Испании. Ежедневно, начиная с Вербного воскресенья и до Пасхи, по всей стране проходят шествия. Процессии босоногих кающихся, облаченных в длинные одеяния, маски и колпаки, следуют по улицам испанских городов, моля о прощении за все совершенные прегрешения.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Англия: постный обед и пушистый прутик

    В Страстную пятницу жители Англии едят чрезвычайно скромно. Зато в этот день подают традиционные булочки с изюмом, на которых глазурью нарисован крест. Еще одна местная традиция: дотрагиваться до пушистых веточек вербы, украшенных разноцветными яйцами. Англичане уверены, что это приносит счастье.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Италия: полная тишина

    Во время пасхальных праздненств шумная Италия погружается в тишину. Собравшиеся вместе верующие участвуют в молчаливых процессиях, следуя за церковным крестом, который проносят по городским улицам. Так они вспоминают о крестном пути Иисуса Христа. А в пасхальное воскресенье все внимают традиционному посланию папы римского "Граду и миру", которое он произносит на 60 языках.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Италия: соль праздника

    Кстати, в то время как немцы лакомятся шоколадными яйцами, итальянцы на Пасху предпочитают яства более основательные. К традиционной выпечке здесь относится "пасхальный торт" из соленого теста с вареными яйцами и шпинатом. В пару ему на праздничный стол подают еще и сладкий пирог в форме голубя.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Франция: молчание колоколов

    Во Франции на поиски пасхальных яиц и сладостей дети отправляются лишь в понедельник. В Чистый четверг и Страстную пятницу по всей стране молчат церковные колокола. Их перезвон в пасхальное воскресенье - знак особый: собравшимся теперь можно обнимать и целовать друг друга в честь праздника.

  • Bildergalerie Ostern in Europa

    Пасхальные традиции Европы

    Финляндия: огнем и розгами

    В честь праздника в Финляндии "секут" друг друга березовыми прутьями. Слегка, конечно. Вспоминая тем самым о пальмовых ветвях, которыми Иисуса приветствовали в Иерусалиме. В пасхальное воскресенье процессии детей с барабанами и дудками возвещают об окончании траура. А под вечер здесь, как и в Германии, зажигают костры.

  • Osterlamm

    Пасхальные традиции Европы

    Германия: сладкие ягнята

    Пасхальные ягнята, которых в Германии подают на стол в виде выпечки из сладкого теста, напоминают о древнем ритуале жертвоприношения во время иудейского праздника Песах. Для христиан жертвенный агнец символизирует Иисуса, умершего на кресте во имя людей. С древней религией христианство роднит еще одна традиция - зажигание свечей, символизирующих жизнь.

    Автор: Сабине Ольце, Инга Ваннер


Смотреть видео 02:09

Пасхальные торжества и протесты во время пандемии (05.04.2021)

Контекст

Мирные протесты: ужас для тиранов

Создатель Международного центра ненасильственных конфликтов (ICNC) Петер Акерман убежден в большей эффективности мирных акций протеста в сравнении с революциями.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Кто кладет золотые яйца в пасхальную корзинку (15.04.2017)  

Что едят европейцы на Пасху  

Также по теме

Russland Kirche Ostern St. Tatiana Moskau

Коронавирус: В РПЦ ответили на обвинения в занижении статистики 26.04.2020

Сообщения, что Русская православная церковь якобы скрывает подлинные масштабы заражения, "не имеют оснований", считет Владимир Легойда.

Deutschland München Coronavirus Intensivpflege

Хроника пандемии: число смертных случаев от COVID-19 в мире превысило 200 тысяч 25.04.2020

В мире продолжается пандемия SARS-CoV-2. Коронавирус зафиксирован более чем у 2,8 млн человек, скончались свыше 200 тысяч. Выздоровели более 825 тысяч человек. DW следит за событиями 25 апреля.

Smolensker Kathedrale und sechsstöckiger Glockenturm, Nowodewitschi Monastyr oder Neues Jungfrauenkloster

Арифметика РПЦ: кому нужны ударные темпы строительства храмов в России? 10.06.2019

РПЦ гордо заявляет о строительстве в среднем трех храмов в сутки. При этом в России время от времени вспыхивают протесты против возведения церквей в парках и скверах.

Реклама

Самые читаемые

Немки удаляют татуировки. Почему?  

От вакцины "Спутник V" отказываются. Из-за халатности производителя?  

Конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана. Что важно знать  