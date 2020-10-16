 Пашинян и Алиев заявили о готовности к переговорам | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.10.2020

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Мир

Пашинян и Алиев заявили о готовности к переговорам

Никол Пашинян заявил, что готов приложить все усилия для решения конфликта в Нагорном Карабахе мирным путем. Со своей стороны, Ильхам Алиев указал, что Азербайджан "готов для любых контактов".

Облако после взрыва в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов провести в Москве переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о решении конфликта в районе Нагорного Карабаха. Об этом армянский лидер заявил в интервью информагентству ТАСС, опубликованном в понедельник, 19 октября.

Отвечая на вопрос о том, готов ли он приехать в российскую столицу для переговоров с Алиевым по Нагорному Карабаху, Пашинян сказал следующее: "Нагорнокарабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем. И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе приехать, встретиться, поговорить".

По словам Пашиняна, в мирных переговорах могли бы участвовать сопредседатели Минской группы ОБСЕ. В то же время премьер Армении отверг идею о подключении к мирным переговорам Анкары. "У нас очевидная позиция, что Турция, которая фактически стала главным разжигателем этой войны, никак не может участвовать в миротворческих или мирных процессах, потому что, очевидно, Турция не заинтересована в мире", - сказал он.

Алиев не получал приглашения на переговоры в Москву

Со своей стороны, Ильхам Алиев заявил в интервью ТАСС, что Азербайджан готов "хоть завтра приостановить военные действия, если Армения будет вести себя конструктивно на переговорном треке". Что касается возможной встречи с Пашиняном в Москве, то Алиев сообщал, что "приглашения такого не получал". В то же время он отметил, что Россия "всегда играла важную роль в урегулировании конфликта" и что азербайджанская сторона "готова для любых контактов".

"Много раз лично президент России Владимир Путин и до него Дмитрий Медведев проводили трехсторонние встречи между руководителями Армении и Азербайджана. Но после того как власть в Армении перешла в руки условного "Сороса", такие контакты прекратились", - заявил Ильхам Алиев.

По словам президента Азербайджана, обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха - не вина его страны. "То, что ситуация до сих пор в горячей фазе, не наша вина. Я неоднократно говорил, что Азербайджан привержен принципам урегулирования, которые были выработаны многолетним переговорным процессом", - подчеркнул он.

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  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

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    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


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Ссылки в интернете

Интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева на тему возможных переговоров в Москве о решении конфликта в Нагорном Карабахе

Алиев: Баку приостановит военные действия, если Ереван будет конструктивен на переговорах

Аудио- и видеофайлы по теме

Эскалация в Нагорном Карабахе: что говорят в Германии о роли Москвы? - DW Новости  

Сильнейшая эскалация конфликта в Нагорном Карабахе с середины 90-х  

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