Пашинян и Алиев заявили о готовности к переговорам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов провести в Москве переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о решении конфликта в районе Нагорного Карабаха. Об этом армянский лидер заявил в интервью информагентству ТАСС, опубликованном в понедельник, 19 октября.

Отвечая на вопрос о том, готов ли он приехать в российскую столицу для переговоров с Алиевым по Нагорному Карабаху, Пашинян сказал следующее: "Нагорнокарабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем. И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе приехать, встретиться, поговорить".

По словам Пашиняна, в мирных переговорах могли бы участвовать сопредседатели Минской группы ОБСЕ. В то же время премьер Армении отверг идею о подключении к мирным переговорам Анкары. "У нас очевидная позиция, что Турция, которая фактически стала главным разжигателем этой войны, никак не может участвовать в миротворческих или мирных процессах, потому что, очевидно, Турция не заинтересована в мире", - сказал он.

Алиев не получал приглашения на переговоры в Москву

Со своей стороны, Ильхам Алиев заявил в интервью ТАСС, что Азербайджан готов "хоть завтра приостановить военные действия, если Армения будет вести себя конструктивно на переговорном треке". Что касается возможной встречи с Пашиняном в Москве, то Алиев сообщал, что "приглашения такого не получал". В то же время он отметил, что Россия "всегда играла важную роль в урегулировании конфликта" и что азербайджанская сторона "готова для любых контактов".

"Много раз лично президент России Владимир Путин и до него Дмитрий Медведев проводили трехсторонние встречи между руководителями Армении и Азербайджана. Но после того как власть в Армении перешла в руки условного "Сороса", такие контакты прекратились", - заявил Ильхам Алиев.

По словам президента Азербайджана, обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха - не вина его страны. "То, что ситуация до сих пор в горячей фазе, не наша вина. Я неоднократно говорил, что Азербайджан привержен принципам урегулирования, которые были выработаны многолетним переговорным процессом", - подчеркнул он.

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