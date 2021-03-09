Зайцы, зайчихи, зайчата, зайчишки и прото зайчики (фото)

Локдаун - локдауном, пандемия - пандемией, но пасхальные зайцы в Германии выполняют свой праздничный долг.
Штраупиц • Это небольшое поселение в восточногерманской федеральной земле Бранденбург может вполне претендовать на звание места с самой большой плотностью пасхальных зайцев в Германии. Гизела Либш (Gisela Liebsch) и Герд Мёрль (Gerd Mörl) из Штраупица на окраине Шпревальда начали собирать свою ушастую коллекцию более 12 лет назад и сейчас дают стол и кров многочисленным зайцам, зайчихам, зайчатам, зайчишкам и зайчикам, число которых перевалило уже за четыре сотни. Свой дом и участок, ставшие местной достопримечательностью, супруги украшают не только к Пасхе, которая как раз сейчас отмечается в Германии, но и к Рождеству.
В Германии считается, что именно они приносят на праздник Пасхи крашеные яйца, сладости и подарки. Первое письменное упоминание об этой традиции относится к 1662 году
Большой популярностью в Германии на Пасху также пользуются шоколадные зайцы, но в этой выставке они не участвуют - наверное, боятся растаять на весеннем солнце
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