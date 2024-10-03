ПАСЕ призвала помочь Киеву "отразить геноцидное нападение"

Агрессивную войну России против Украины необходимо рассматривать в контексте предыдущих попыток советского режима уничтожить украинскую государственность, а именно Голодомора 1932-33 годов. Методы, которыми сегодня армия РФ ведет войну против Украины, свидетельствуют о том, что заявления высшего российского руководства, в которых отрицается само право украинского народа как независимой нации на существование, не являются пустыми угрозами. Об этом говорится в посвященной 90-й годовщине Голодомора в Украине резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая была единогласно принята в четверг, 3 октября, в Страсбурге.

"Ассамблея призывает правительства стран сделать все возможное, чтобы помочь народу Украины отразить продолжающееся геноцидное нападение на его страну и привлечь к ответственности лиц, совершивших преступления против человечества и военные преступления, совершенные в контексте российской агрессивной войны", - отмечается в документе.

"Советская стратегия Голодомора носила характер геноцида"

Искусственно устроенный голод 1932-1933 годов унес жизни от 3,9 млн до 10 млн украинцев, говорится в резолюции. Исторические факты свидетельствуют, что Голодомор в Украине был предсказуемым результатом политики, навязанной советским режимом.

Согласно нарративам российской пропаганды, голод в Украине был якобы непреднамеренным результатом ошибочной экономической политики Иосифа Сталина. Однако в документах зафиксировано, что в те годы зерна в Украине хватало, пока советские власти не начали конфискацию, причем не только хлеба, "но и всех продуктов питания в домах украинских крестьян во время жестоких обысков, которые проводились даже тогда, когда члены семьи умирали" от голода, говорится в резолюции ПАСЕ. При этом "войска НКВД окружали села, не давая крестьянам бежать", а Советский Союз отказывался от международной помощи и "вывозил конфискованное украинское зерно за границу".

"Эти спецмеры, в частности конфискация всех продуктов питания, подворные обыски и оцепление НКВД, а также репрессии против интеллектуальной элиты в городах применялись только в Украине и регионах, населенных преимущественно украинцами, а не в других частях Советского Союза, страдающих от голода", - подчеркивается в резолюции.

Депутаты ПАСЕ убеждены, что цель "последовательного устранения сначала украинских политических и культурных деятелей, а впоследствии миллионов украинских крестьян" носила очевидный геноцидный характер. Поскольку, согласно определению Конвенции ООН 1948 года, геноцид не означает "физического уничтожения всех членов целевой группы". "Для этого достаточно сделать условия для проживания настолько тяжелыми, что существование группы как таковой полностью или частично будет поставлено под угрозу", - напоминает Ассамблея.

"Российские оккупанты уничтожают украинскую идентичность где только возможно"

Депутаты ПАСЕ выразили "глубокую обеспокоенность" тем, что сегодня Украина вновь оказалась под угрозой геноцида, который являет собой полномасштабная агрессивная война, развязанная Россией. Массовые убийства, применение запрещенного оружия в густонаселенных районах, постоянные обстрелы украинских городов и сел, системная бомбардировка жизненно важной гражданской инфраструктуры, камеры пыток для украинских патриотов на временно оккупированных территориях, умышленное уничтожение культурного наследия, "депортация десятков тысяч украинских детей" доказывают "намерение российских оккупантов уничтожать украинскую национальную идентичность где только возможно" и "имеют элементы геноцида".

В своей резолюции в октябре прошлого года ПАСЕ признала Голодомор актом геноцида украинского народа. На этот раз она призвала все национальные парламенты стран, еще не сделавших этого, проголосовать за такие же резолюции.

"Целью Голодомора было уничтожение основ украинской нации"

Даже сегодня, когда убедительные исторические документы приводят неопровержимые факты голода в Украине, искусственно созданного режимом Сталина, "Путин отрицает Голодомор, равно как и отрицает, что Россия напала на Украину", заявил депутат-консерватор из Великобритании Дэвид Бленкатра. По его мнению, эта война является новым геноцидом украинского народа, поскольку с 2022 года тысячи мирных украинцев погибли, "а если Россия победит, то их погибнет миллионы".

Голодомор 1932-33 годов в Украине - "одна из самых темных глав в истории человечества", считает депутат от левых сил из Норвегии Андреас Шальг Уннеланд. По его словам, Голодомор был не следствием природного бедствия, а "просчитанным террористическим актом советского режима, целью которого было сломать дух украинцев и уничтожить основы украинской нации".

"Помогите Украине сейчас, а не через 90 лет"

"Мы собрались здесь, чтобы почтить память миллионов жертв Голодомора в Украине. И я хотела бы сказать: никогда снова, однако не могу этого сделать, потому что мы сейчас говорим об ужасах путинского режима", - сказала финская депутат от группы социалистов Миапетра Кумпула-Натри. По ее словам, сегодня "зерно снова стало оружием, потому что Россия атакует зернохранилища и минирует поля" в Украине, что привело к дестабилизации мировой экономики. Финский политик считает геноцидом то, что Россия "уничтожила более 80 процентов энергетических мощностей Украины накануне зимних холодов". "Коллеги, когда вернетесь домой, призовите свои правительства помочь Украине и прислать ей генераторы сейчас, а не через 90 лет", - обратилась Кумпула-Натри к членам ПАСЕ.

В резолюции и докладе о Голодоморе в Украине говорится о двух событиях: политике Сталина, в результате которой от голода умерли миллионы людей, и беспрецедентно жестокой агрессии России против Украины, отметил польский депутат от Европейской народной партии Ян Филипп Либицки. "Хотя эти события разделяют 90 лет, у них имеется кое-что общее - убежденность властей Советского Союза и современной России в том, что украинцы не имеют права на независимость. В этом заключается суть империалистического мышления России", - заявил депутат.