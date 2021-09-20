Партия Трюдо победила на выборах в Канаде, но вновь не получила большинство

Правящая Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо одержала победу на внеочередных парламентских выборах, но вновь будет вынуждена формировать правительство меньшинства. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщила телекомпания CBC.

Согласно предварительным данным избирательной комиссии, либералы одержали верх в 158 из 338 избирательных округов, тогда как для полной победы необходимо было получить 170 мандатов. Консервативная партия лидировала в 119 округах. На третьем месте оказался Квебекский блок, который получит 34 мандата, на четвертом - Новая демократическая партия с 25 мандатами.

Очередные парламентские выборы в Канаде должны были состояться в 2023 году, однако в середине августа Трюдо объявил о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 20 сентября. Он надеялся извлечь выгоду из успехов властей в кампании вакцинации от коронавируса и сформировать правительство большинства. В 2019 году Либеральной партии не удалось достичь этого, в связи с чем она была вынуждена опираться на поддержку оппозиции для принятия законов.

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