Партия экс-премьера Фицо лидирует на выборах в Словакии

По данным экзитполов, либеральная проевропейская партия немного опережает партию пророссийского экс-премьера на парламентских выборах в Словакии. Однако подсчет более половины голосов показывает обратный результат.

На внеочередных парламентских выборах в Словакии, прошедших в субботу, 30 сентября, лидирует популистская партия "Направление - социальная демократия" (SMER-SD), опережая своих главных соперников: либеральную проевропейскую партию "Прогрессивная Словакия" и левоцентристскую партию "Голос".

Согласно предварительным итогам выборов, опубликованным государственной избирательной комиссией после подсчета почти 95 процентов бюллетеней, партию SMER-SD пророссийского экс-премьер-министра Роберта Фицо поддержали 23,6 процента избирателей, в то время как "Прогрессивная Словакия", возглавляемая вице-председателем Европарламента Михалом Шимечкой, набирает 16,25% голосов, а "Голос" бывшего премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини - 15,27%.

Окончательные результаты голосования должны быть объявлены утром в воскресенье, 1 сентября.

Как может выглядеть будущая коалиция

Предвыборные опросы общественного мнения показывали у основных соперников на парламентских выборах примерно равные шансы на победу. Ожидалось, что SMER-SD и "Прогрессивная Слова" получат около 20% голосов каждая, а потому ни одна из них не сможет рассчитывать на абсолютное большинство и будет вынуждена искать себе партнеров по коалиции.

Фицо, в прошлом дважды занимавший пост премьер-министра Словакии, заявлял о намерении прекратить военную помощь Украине. В связи с его возможной победой отмечалось, что нынешние выборы могут повлечь за собой резкую смену политики Братиславы и ее роли в ЕС.

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