В Южной Корее проголосовали за импичмент и.о. президента

Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент исполняющего обязанности президента Хан Док Су - преемника президента Юн Сок Ёль, также отстраненного от должности после попытки введения в стране военного положения. Об этом сообщает агентство AFP в пятницу, 27 декабря.

За импичмент Хан Док Су проголосовали все 192 депутата из 300-местного парламента, принявшие участие в процедуре. Правящая партия бойкотировала голосование, сообщают информагентства. Поводом для импичмента и.о. президента стал его отказ назначить еще трех судей в Конституционный суд страны, чтобы тот смог окончательно утвердить отстранение Юн Сок Ёлю.

Инициатором импичмента выступила ведущая оппозиционная партия "Тобуро". По Конституции страны для импичмента президента необходимо 200 из 300 голосов депутатов. В случае других чиновников высокого ранга, в том числе премьер-министра достаточно простого большинства в 151 голос. Перед голосованием спикер Национальной ассамблеи У Вон Сик заявил, что голоса будут считать как при голосовании за импичмент премьер-министру, что вызвало недовольство правящей партии.

Следующим претендентом на пост президента по закону Южной Кореи считается министр финансов страны Чхве Сан Мок, сообщает агентство Reuters.

Импичмент со второй попытки

14 декабря 204 из 300 членов парламента Южной Кореи проголосовали за отстранение Юн Сок Ёля от должности президента. Поводом для этого послужило неожиданное введение им военного положения в стране. Парламент не поддержал это решение, и правительству пришлось отменить решение президента.

Против Юн Сок Ёля и ряда его сторонников было начато расследование, а 7 декабря в парламенте подняли вопрос об импичменте. Первое голосование провести не удалось - процедуру бойкотировали члены партии "Гражданская сила", занимающие 108 мест в парламенте. Из-за того что почти все члены правящей партии покинули зал, за отставку президента проголосовали 195 голосов при необходимом минимуме в 200 голосов "за" - кворум достигнут не был.

После того как парламентарии все же поддержали импичмент, этот вопрос должен рассмотреть Конституционный суд Южной Кореи. Обязанности президента с тех пор временно исполнял премьер-министр страны Хан Дак Су.