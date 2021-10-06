Парламент Турции ратифицировал Парижское соглашение по климату

Парламент Турции принял в среду, 6 октября, законопроект о ратификации Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu, ссылаясь на итоги голосования депутатов.
Уже в ноябре в Глазго состоится 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). Ее участники попытаются выработать дальнейшие меры по осуществлению заявленных в Парижском соглашении договоренностей.
Greenpeace: Стратегический ход Анкары
Представитель экологической организации Greenpeace Гёкхан Эрсой считает ратификацию Турцией соглашения стратегическим шагом, поскольку иначе в нынешней международной ситуации ей пришлось бы тяжело. "Турция десятилетиями принимала политические решения в пользу угольной промышленности", - заявил он, отметив, что пока неясно, как нынешнее голосование отразится на жизни страны.
Парижское соглашение по климату было принято в 2015 году. Германия ратифицировала его в 2016 году. Его целью является не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 1,5 градуса.
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Автор: Никита Баталов