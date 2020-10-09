Парламент Киргизии повторно избрал премьером Садыра Жапарова

Парламент Киргизии на фоне острого политического кризиса в стране повторно избрал националиста Садыра Жапарова премьер-министром. На внеочередном заседании в среду, 14 октября, в котором участвовали более 80 из 120 депутатов, кандидатура Жапарова была одобрена голосами представителей фракций правящей коалиции.

Парламент уже избирал Садыра Жапарова премьером 9 октября. Однако президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не утвердил Жапарова, сославшись на отсутствие кворума в парламенте, и потребовал повторного голосования.

Беспорядки в Киргизии

В Киргизии после парламентских выборов 4 октября, омраченных обвинениями в фальсификации результатов вотума, не утихают массовые протесты и беспорядки, в результате которых погиб как минимум один человек и более 1000 были ранены. На фоне массовых беспорядков ЦИК аннулировал официальные итоги голосования, согласно которым президентский лагерь одержал убедительную победу, однако протесты и требования об отставке Жээнбекова так и не прекратились.

Националист Садыр Жапаров в ходе протестов был освобожден сторонниками из колонии, где он отбывал наказание по обвинениям в захвате заложника и других преступлениях.

Сооронбай Жээнбеков 9 октября ввел в Киргизии чрезвычайное положение и выразил готовности уйти в отставку при выполнении ряда условий. В качестве одного из условий он назвал формирование нового правительства.

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