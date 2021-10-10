Париж призывает начать переговоры ЕС и Британии по вопросу беженцев

На фоне обострившейся проблемы нелегальной миграции правительство Франции призывает к скорейшему началу переговоров на эту тему между Великобританией и Евросоюзом. Как заявил глава МИД Франции Жеральд Дерманен в субботу, 9 октября, разработка миграционного соглашения между Соединенным Королевством и ЕС особенно важна потому, что эта тема не была затронута в договоренностях по "Брекзиту".

По словам французского министра, эту тему Париж поднимет и во время председательства Франции в Совете ЕС, которое начнется в январе 2022 года. Кроме прочего, Дерманен призвал британское правительство "сдержать обещание" и выделить средства на борьбу с контрабандой людей у берегов Франции.

В рамках соглашения, заключенного между Парижем и Лондоном в июле 2021 года, Великобритания взяла на себя обязательства выделить в текущем и следующем году 62,7 млн евро на охрану границы с Францией. Однако, по сообщениям британских СМИ, министр внутренних дел Великобритании Прити Пател в сентябре пригрозила удержать эти деньги в связи с большим числом мигрантов, попадающих в Соединенное Королевство из Франции через Ла-Манш.

По статистике французской береговой охраны, 15 400 нелегалов попытались пересечь Ла-Манш с января по август 2021 года. Это на 50% больше, чем за весь 2020 год.

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