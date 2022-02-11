 Парацетамол не такой уж безвредный препарат? Что беспокоит ученых | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 11.02.2022

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Культура и стиль жизни

Парацетамол не такой уж безвредный препарат? Что беспокоит ученых

Парацетамол часто принимают от головной или зубной боли. Однако этот препарат может иметь весьма неприятные побочные действия.

Schmerzmittel Paracetamol

Парацетамол назначается врачами не только при кратковременных и острых, но и при хронических болях. Однако этот медицинский препарат имеет и противопоказания, которые следует учитывать пациентам. В ходе рандомизированного контрольного исследования, проведенного Эдинбургским университетом, были изучены побочные действия, которые могут возникнуть при длительном употреблении этого препарата. В течение двух недель добровольцы принимали по одному грамму парацетамола четыре раза в день. Согласно исследованию, это максимальная суточная доза, которую принимают люди, страдающие от хронических болей. После этого участники исследования еще в течение двух недель получали плацебо. При этом две трети участников регулярно принимали лекарства от повышенного артериального давления.

Исследование показало, что при длительном приеме парацетамола у людей, имеющих проблемы с артериальным давлением, увеличивается риск инсульта и заболеваний сердца. Результаты были опубликованы в кардиологическом журнале Circulation, который издается в США. Однако ученые пока не смогли найти однозначных ответов, какая взаимосвязь существует между приемом обезболивающего и повышением артериального давления. Авторы исследования советует не принимать парацетамол слишком длительное время. 

Многие не знают о побочных действиях

В зависимости от дозировки обезболивающие препараты, такие как ибупрофен, аспирин или парацетамол, в Германии можно купить без рецепта: без назначения врача отпускаются таблетки с невысокой дозировкой. Если желаемая доза должна быть выше, то люди часто принимают сразу несколько таблеток. 

Женщина покупает лекартсва в аптеке

Многие обезболевающие препараты продаются в аптеках без рецептов

Многие из тех, кто принимают этот препарат в высоких дозах без предписания врача, обычно и не подозревают о возможных побочных эффектах и ​​последствиях. Препарат обладает жаропонижающим действием, поэтому его часто дают и маленьким детям.

Однако данный препарат отнюдь не безвреден, считает Герхард Мюллер-Швефе (Gerhard Müller-Schwefe), врач Центра паллиативной помощи в городе Геппингене: "В случаях передозировки парацетамол может привести к повреждению печени, тем более - у детей".

Решающее значение при этом имеет правильная дозировка. Печень нередко называют "биохимическим заводом организма", она выполняет важные функции, в том числе отвечает за производство необходимых для строения тканей белков, расщепление жиров и углеводов, а также фильтрацию крови. "Печень принимает на себя воспалительные процессы и в тех случаях, когда из-за передозировки лекарственными препаратами продукты распада не могут быть удалены. Вследствие этого происходит иммунологическая реакция, которая приводит к воспалению печени. Чем больше клеток печени разрушено, тем драматичнее ситуация", - подчеркивает эксперт.

Что беспокоит ученых

Некоторые, не ощутив действия парацетамола за короткое время, тут же принимают еще одну таблетку, а за ней и третью в надежде, что чем выше дозировка, тем больше эффект. "В таких случаях действительно существует риск повреждения печени", - подчеркивает Мюллер-Швефе. Это может привести к фатальным последствиям.

Кроме того, в зависимости от того, как долго и сколько парацетамола человек принимает, может возникуть привыкание. Парацетамол действует преимущественно в центральной нервной системе, то есть в спинном и головном мозге. "Об этом долгое время ничего не было известно", - поясняет Мюллер-Швефе. - Благодаря качественным исследованиям мы теперь лучше понимаем, что парацетамол оказывает свое действие на систему спинного мозга, которая контролирует болевые ощущения". 

В организме человека способностью уменьшать боль также обладают эндорфины. Они вырабатывается самим организмом. В кризисных ситуациях эндорфины защищают нас, облегчая и подавляя болевые ощущения. Парацетамол выступает в роли дополнительного рычага подавления боли. В то же время есть и побочные эффекты, которые большинство людей поначалу почти не замечают. "Человек становится менее восприимчивым эмоционально. Он не вовлечен в ситуацию: у него нет ни положительных, ни отрицательных эмоций", - объясняет доктор Мюллер-Швефе.

"Когда кто-то страдает, вас это оставляет равнодушным, то же самое происходит, когда кто-то счастлив, но вам все равно",  - говорит ученый. Человек замыкается. Есть и еще одно характерное изменение в поведении человека при длительном приеме болеутоляющих. "Человек начинает принимать решения поспешно. Он оказывается больше склонен к риску", - уверен немецкий ученый. 

Подтвержение этому в 2020 году нашли и американские ученые в университете штата Огайо. Они пришли к выводу, что парацетамол влияет на человеческое сознание и даже может изменить характер. 

Мужчина принимает таблетку

Некоторые принимают парацетамол не только для снятия боли

Ученые разделили пробандов на две группы и ставили перед ними определенные задачи. При этом одна из групп получала парацетамол, другая - плацебо. Люди, принимавшие парацетамол, действовали гораздо более рискованно и реагировали более бесстрашно, чем группа, принимавшая плацебо. Первая группа проявляла мало сочувствия и эмпатии к другим, а некоторые даже пытались ранить чувства других. Кроме того, они испытывали меньше страха.

"Есть люди, которые принимают парацетамол не только для снятия боли. Таким образом они добиваются защитного эффекта, чтобы не подвергаться эмоциональному влиянию. Такой эффект от препарата может вызвать зависимость", - предупреждает Мюллер-Швефе.

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    Автор: Инга Ваннер


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