За бортом англоязычных публикаций: какие знания теряет мировая наука

Важные научные открытия остаются незамеченными, если они не опубликованы на английском. А со смертью малых языков умирает и многолетний медицинский опыт коренных народов.
Научный мир уже давно перешел на английский. На нем публикуются результаты исследований, общаются между собой ученые. Но у монополии английского языка в сфере науки есть один существенный недостаток: если информация о важных открытиях не опубликована в англоязычных научных журналах, они могут остаться незамеченными. И опыт, полученный в определенном регионе, остается в его пределах, если о нем не становится известно в говорящих по-английски глобальных научных кругах.
Что теряет наука и человечество от того, что часть знаний остается за бортом англоязычных изданий, и насколько велика эта часть?
Международная группа из 60 исследователей под эгидой австралийского Университета Квинсленда проанализировала 466 неанглоязычных журналов на тему экологии и охраны природы, выходящих на 16 языках в 38 регионах мира. Выводы, опубликованные, разумеется, на английском, можно было предвидеть: научные работы на других языках часто остаются незамеченными при том, что они, несомненно, могли бы стать важным вкладом в защиту биоразнообразия на Земле.
Защита окружающей среды станет более эффективной, если использовать научный опыт не только англоязычных ученых
И дело не только в том, что мировая наука недосчитывается каких-то идей и открытий - речь идет об утраченных практических знаниях. К примеру, если к публикациям по охране природы на английском добавить материалы на других языках, то изучаемая географическая область увеличится на 25 процентов. Возрастет и количество изучаемых видов животных: на 5% - для амфибий, на 9% - для млекопетающих и на 32% - для птиц.
В трех немецких научных журналах на тему экологии в период с 1965 по 2019 годы были представлены 65 эффективных мер по сохранению 9 видов амфибий, 64 видов млекопитающих и 217 видов птиц.
"Однако эти результаты остались неизвестными международной науке, - говорит участница исследования Керстин Янтке (Kerstin Jantke) из Гамбургского университета. - Для того, чтобы они стали доступны во всем мире, их сейчас вносят в базу данных, находящуюся в свободном доступе. Она содержит резюме всех рассмотренных исследований на 16 языках - это грандиозный проект!"
Еще более драматична ситуация, когда знания передаются устно на языках, которыми владеет лишь сравнительно небольшое количество людей. "Выводы, сделанные на основе опыта коренных народов, редко публикуются на английском языке. Но если мы будем их игнорировать, то упустим много возможностей по охране климата и природы", - объясняет Керстин Янтке.
Недавнее исследование Цюрихского университета доказывает, например, тесную связь знаний о лекарственных растениях в Латинской Америке с исчезающими языками коренных народов. Согласно исследованию, 75% случаев использования лекарственных растений были известны только на одном языке.
Для исследования - разумеется, также опубликованного на английском языке, - были изучены 645 видов растений в северо-западной части Амазонии и их лекарственное использование на 37 языках. В 91% случаев знания о лекарственных растениях в этом регионе оказались доступны только на одном языке.
И поскольку у многих коренных народов этот опыт передается только устно, с исчезновением языков безвозвратно теряются и медицинские знания, накопленные поколениями.
Во всем мире почти 42% из примерно 7 тыс. существующих языков в настоящее время находятся под угрозой исчезновения. Только в Бразилии, по данным организации по изучению языков SIL International, из 1000 языков коренных народов, на которых говорили до прихода португальцев в 1500 году, сохранилось лишь около 160.
Это также снижает шансы на открытие лекарств в будущем, говорится в исследовании Цюрихского университета. Ведь многие лекарства до сих пор получают из растений - будь то таблетки ацетилсалициловой кислоты от головной боли, действующее вещество которых добывают из белой ивы (Salix alba L.), или морфин, который производят из мака (Papaver somniferum).
Чтобы не утратить этот потенциал, необходимо защитить как биоразнообразие, так и знания о целебной силе растений, пишут авторы исследования. В целях сохранения и возрождения языков коренных народов по всему миру ЮНЕСКО объявила 2022-2032 годы десятилетием действий в их поддержку.
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