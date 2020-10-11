Папа римский призвал к немедленной борьбе с климатическим кризисом

Папа римский Франциск призвал к немедленным действиям для разрешения климатического кризиса. Глава Святого престола предложил три направления деятельности в своем видеообращении в рамках кампании "Обратный отсчет", распространенном в субботу, 10 октября. По мнению понтифика, необходимо воспитывать в людях осознание неотделимости проблем окружающей среды от человеческих потребностей, обеспечить доступ к продовольствию и питьевой воде, а также постепенно и вместе с тем безотлагательно замещать ископаемое топливо чистыми источниками энергии.

Можно "игнорировать тяготы неимущих и истязать" планету, а можно изменять нынешний образ жизни "на всех уровнях", подчеркнул глава Святого престола. Папа Франциск видит цель в создании в ближайшем десятилетии мира, "в котором мы сможем уделять внимание всем потребностям сегодняшних поколений без ущемления возможностей будущих поколений".

Кампания "Обратный отсчет" была запущена частным некоммерческим фондом США TED 10 октября. Она посвящена проблеме снижения выбросов парниковых газов. Инициативу поддержали более 50 знаменитостей и публичных фигур, в числе которых генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и внук британской королевы принц Уильям.

Смотрите также:

Гибель мировых ледников Смерть ледника Исландия увековечила память о леднике Окйёкюдль (Okjökull), проведя 18 августа 2019 церемонию прощания с первым глетчером, исчезнувшим в результате изменения климата. Окйёкюдль, который также называли ОК, утратил свой статус ледника в 2014 году. Присутствующие на церемонии установили мемориальную доску, на которой написано: "В ближайшие 200 лет все наши ледники пойдут по одному и тому же пути".

Гибель мировых ледников Антарктика: гигантский ледник, гигантская угроза Ледник Туэйтса - часть ледникового покрова Западной Антарктиды - считается наибольшей угрозой для уровня мирового океана. Если он рухнет, уровень воды поднимется сразу на 65 сантиметров, что может привести к затоплению прибрежной части суши, населенной людьми. Общая площадь ледниковых массивов, расположенных в Антарктиде, в 50 раз превышает площадь всех имеющихся в мире горных глетчеров.

Гибель мировых ледников Тающая красота Патагонии Ледник Грей (Серый ледник) в Чили является частью Южного Патагонского ледового поля, третьего по величине на планете после Антарктиды и Гренландии. Ученые внимательно следят за таянием ледников в данном регионе, надеясь, что это поможет им понять, что будет происходить в будущем с другими ледниками в условиях более теплого климата.

Гибель мировых ледников Альпийский лед, укутанный на лето в одеяла Швейцарский Ронский ледник является истоком реки Роны. Ежегодно волонтеры в летнее время покрывают его устойчивыми к ультрафиолетовым лучам белыми одеялами, пытаясь замедлить таяние льда. Ученые говорят, что к концу этого столетия потепление климата может уничтожить две трети альпийских ледников.

Гибель мировых ледников Ледник Франца-Иосифа в Новой Зеландии: раньше - пешком, теперь - вертолетом Ледник Франца-Иосифа на Южном острове в Новой Зеландии - популярный туристический объект. Раньше ледник развивался по циклической схеме распространения и сокращения. Но с 2008 года площадь этого глетчера стремительно уменьшается. Когда-то к нему можно было прийти пешком, теперь же добраться до ледника Франца-Иосифа можно только на вертолете.

Гибель мировых ледников Лед в Африке тает... Исчезновение угрожает и ледникам на горе Килиманджаро. Еще в 2012 году ученые при поддержке НАСА подсчитали, что последние остатки льда на вершине этой горы растают к 2020 году. Килиманджаро является главной достопримечательностью для туристов в Танзании и важнейшим источником дохода в стране, где большинство населения живет за чертой бедности.

Гибель мировых ледников Смерть на ледниковом озере В американском штате Аляска находятся тысячи ледников. Недавнее исследование показало, что некоторые из них тают в 100 раз быстрее, чем полагали ученые. В начале августа в ледниковом озере Валдиз были найдены мертвыми двое немцев и австриец, катавшиеся по озеру на каяках. По мнению спасателей, туристов убило глыбами падающего сверху тающего льда.

Гибель мировых ледников Ледник Якобсхавн в Гренландии: таяние опережает рост Исследования НАСА в 2019 году показали, что таяние крупнейшего гренландского ледника Якобсхавн замедлилось и его площадь даже начала расти. Причину этого связывают с притоком необычайно холодной воды из Северной Атлантики. Но скорость таяния общего покрова глетчера все еще превышает его рост. Ученые также опасаются, что вскоре вода в океане вновь прогреется, и объем Якобсхавна опять сократится. Автор: Лавдей Райт, Марина Барановская

