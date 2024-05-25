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Понтифик хочет канонизировать 15-летнего "инфлюенсера Бога"

Анатолий Арни
25 мая 2024 г.

Карло Акутис, которому приписывают как минимум два чуда, может стать первым святым среди поколения миллениалов.

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Билборд с фото Карло Акутиса и подписью "инфлюенсер Бога" в итальянском Ассизи
Билборд с фото Карло Акутиса и подписью "инфлюенсер Бога" в итальянском АссизиФото: Massimiliano Migliorato/Catholic Press/picture-alliance

Папа римский Франциск признал второе чудо, связанное с умершим в 15 лет мальчиком Карло Акутисом, который был причислен Римско-католической церковью к лику блаженных. Признание второго чуда позволяет причислить Акутиса к лику святых, поэтому понтифик намерен созвать консисторию кардиналов, чтобы одобрить этот процесс, сообщил в четверг, 23 мая, информационный портал Святейшего Престола Vatican News.

Карло Акутис родился в 1991 году в Лондоне в семье итальянцев, приехавших в Великобританию на заработки, позднее они вместе с сыном вернулись в Италию. По словам матери юноши, он уже в семь лет стал ежедневно посещать мессы, а его вера вдохновила женщину к "возвращению в церковь". Мальчик также "находил способы помочь тем, кому повезло меньше" и делал пожертвования для бездомных, пишет американская газета The New York Times.

Карло Акутис интересовался программированием - во время учебы в начальной школе он создал веб-сайты для своего прихода и школы. Позднее у него появилась идея создать онлайн-ресурс, на котором был бы собран архив случаев со всего мира, признанных церковью как чудеса.

В возрасте 15 лет у Акутиса была выявлена лейкемия. Течение заболевания протекало быстро, и мальчик умер спустя несколько месяцев после постановки диагноза. Однако перед смертью он доделал сайт-архив чудес. Акутиса в сообществе католиков ввиду ведения онлайн-проектов называют "покровителем интернета" и "инфлюенсером Бога". Его могилу в Ассизи стали посещать верующие.

Причисление к блаженным - первый шаг на пути к канонизации

В 2020 году Римско-католическая церковь причислила Карло Акутиса к лику блаженных. Поводом для беатификации стало признание чудом случая, произошедшего уже после смерти юноши. Как утверждали представители церкви, семилетний мальчик из Бразилии, у которого было редкое заболевание поджелудочной железы, выздоровел после того, как помолился Акутису и прикоснулся к принадлежавшей тому футболке.

Тогда же Азисская епархия обратилась к Ватикану с просьбой признать Акутиса святым. Но для канонизации, в отличие от беатификации, обычно требуется признание нескольких чудес, связанных с конкретной личностью. Вторым чудом, которое приписывают Акутису и которое признал понтифик Франциск, стало произошедшее в 2022 году исцеление студентки Валерии из Коста-Рики.

Девушка получила серьезную травму головы после падения с велосипеда, и ей потребовалась трепанация черепа. Но даже после операции состояние Валерии было критическим, и врачи сообщили ее матери о возможной скорой смерти девушки, пишет портал Catholic News Agency. Мать Валерии помолилась за нее на могиле Акутиса, после чего состояние больной стало быстро улучшаться - в тот же день она начала самостоятельно дышать. Уже спустя десять дней компьютерная томография показала, что в мозге девушки нет следов кровоизлияния, а через два месяца Валерия сама смогла отправиться в паломничество на могилу юноши.

Если Карло Акутиса канонизируют, он станет первым святым среди тех, кто был рожден в 1980-2000 годах - это поколение часто называют "миллениалами". По данным Catholic News Agency, причисление юноши к лику святых может произойти уже в 2025 году.

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Vatican News

Pope Francis clears path for canonization of Blessed Carlo Acutis
www.vaticannews.va
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