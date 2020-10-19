"Панамские досье": Основатели фирмы Mossack Fonseca объявлены в розыск

В Германии выданы ордеры на арест бывших владельцев панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Немца Юргена Моссака (Jürgen Mossak) и его панамского компаньона Рамона Фонсеку обвиняют в содействии в уклонении от уплаты налогов и создании преступного сообщества, сообщили во вторник, 20 октября, газета Süddeutsche Zeitung, а также медиакомпании NDR и WDR. По их данным, Моссак и Фонсека также объявлены в международный розыск. Прокуратура Кельна по запрос СМИ подтвердила существование двух международных ордеров на арест, однако отказалась сообщить, на чье имя они выданы.

Основатели фирмы Mossack Fonseca были арестованы в Панаме в феврале 2017 года по обвинению в отмывании денег, мошенничестве и даче многомиллиардных взяток и в апреле того же года выпущены под залог в один миллион долларов. Панамский суд тогда счел, что они не станут предпринимать усилий, чтобы уйти от правосудия, поскольку активно сотрудничают со следствием. Не известно, предстанут ли они когда-то перед судом в Германии. 68-летний Фонсека и 72-летний Моссак имеют панамское гражданство, а Панама, как правило, не выдает своих граждан другим странам.

Как появились "панамские досье"

Фирма Mossack Fonseca получила мировую известность в 2016 году благодаря так называемым "панамским досье". Скандал начался с того, что в 2015 году неизвестный, который, как сообщала Süddeutsche Zeitung, "не хотел взамен ни финансового вознаграждения, ни чего-то еще, кроме некоторых мер безопасности", передал в распоряжение газеты внутренние архивные документы фирмы Mossack Fonseca, с 80-х годов прошлого века занимающейся регистрацией офшорных компаний. В документах содержалась информация о компаниях, позволяющих политикам, бизнесменам и другим мировым знаменитостям, среди них множеству россиян, зарабатывать десятки миллиардов долларов на сомнительных сделках. Всего в "панамских досье" фигурировали 140 глав государств и именитых политиков, а также 240 тысяч офшорных компаний из 200 стран.

Süddeutsche Zeitung передала эти сведения Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Их анализом занимались около 400 журналистов более чем 100 СМИ в 80 странах мира, а также Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP). Результаты журналистского расследования были опубликованы крупнейшими мировыми СМИ в апреле 2016 года.

Более 2 млрд евро штрафов и доплаты налогов

Летом 2017 года "панамские досье" купило германское Федеральное ведомство по уголовным делам. По решению Федерального конституционного суда, государственные органы ФРГ вправе пользоваться сведениями о "налоговых уклонистах" даже в том случае, если эта информация была приобретена противозаконным путем. В Германии на основе этих документов было проведено около 2000 расследований по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

Сумма денег, взысканных властями с фигурантов "панамских досье", в ФРГ составила около 150 млн евро, причем ее большая часть приходится на банки. В мире скандал, вызванный публикацией "панамских досье", повлек за собой выплату в общей сложности более 2 млрд евро - как штрафов, так и доплаты налогов.

Публикация "панамских досье" привела к отставке премьера Исландии Сигмундура Давида Гуннлейгссона и главы правительства Пакистана Наваза Шарифа. В 2018 году Шариф был приговорен к семи годам лишения свободы по обвинению в коррупции - одному из двух обвинений, основанных на "панамских досье".

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