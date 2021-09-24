Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета

Палата представителей Конгресса США в четверг, 23 сентября, одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, включающий в себя запрет для американцев покупать и продавать российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынках. Включение этой поправки в бюджет было одобрено палатой накануне.

В бюджете содержатся и иные касающиеся России поправки, в частности законопроект, рекомендующий Белому дому ввести санкции против 35 человек, которых российский оппозиционер Алексей Навальный и его соратники обвиняют в нарушениях прав человека и коррупции. Кроме того, в нем содержатся новые санкции против газопровода "Северный поток - 2". Всего проект бюджета составляет 778 миллиардов долларов.

Поправку о российских долговых обязательствах внес конгрессмен от штата Калифорния и член Демократической партии Брэд Шерман. Запрет на покупку и продажу облигаций в любой валюте, выпущенных ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством со сроком погашения более 14 дней представляет собой очередной ответ на вмешательство России в американские выборы.

Опрошенные агентством Bloomberg эксперты считают, что эта мера "может привести к увеличению финансовых затрат для России, особенно во время рыночных потрясений", однако незначительно повлияет "на способность страны привлекать средства на мировых рынках, учитывая масштабные валютные и золотые резервы российского правительства".

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