700 овец выступили в поддержку вакцинации (фото)

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Немецкие животноводы нашли нестандартный способ намекнуть сомневающимся на то, что пора вакцинироваться.
Шнефердинген • В федеральной земле Нижняя Саксония местные животноводы решили таким необычным способом подтолкнуть к вакцинации неопределившихся и сомневающихся. Семьсот овец (и коз) выстроились на поле, изобразив гигантский 100-метровый шприц (контур которого ранее был выложен кусочками хлеба). По словам организаторов акции, овцы - очень милые животные, и, возможно, они смогут убедить тех, кто не уверен в необходимости прививки от коронавируса, что сделать это нужно как можно скорее. Фото было сделано с помощью дрона. На этих фотографиях вы можете проследить весь процесс.
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