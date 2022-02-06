Отмена призыва, рост численности: главное о планах реформы ВС Украины

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Увеличение численности, отказ от призыва и переход к профессиональной армии - все это содержит план президента Зеленского по реформе ВС Украины. Об оценках его экспертами и политиками - DW.
Уже через два года призыв украинцев на срочную военную службу может отойти в историю. В то же время в стране должна появится численно возросшая профессиональная армия, служить в которой должно быть привлекательно как финансово, так и в плане карьеры. По крайней мере об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского, подписанном 1 февраля.
Президент надеется, что благодаря этой реформе удастся повысить обороноспособность страны. Своим указом он лишь определил главные направления и поручил правительству и Минобороны разработать соответствующие законопроекты и концепцию реформы.
"Этот указ - старт перехода Украины на профессиональную армию. Этот указ - не потому, что "скоро война". Это я говорю для всех. Этот указ для того, чтобы скоро и в дальнейшем был мир - мир в Украине", - заявил Владимир Зеленский, выступая в парламенте в начале февраля.
Его указ предусматривает, в частности, следующие меры: постепенное увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат (около 610 евро в пересчете), поэтапный рост численности ВСУ на 100 тыс человек (сейчас она не превышает 261 тыс), увеличение срока действия контрактов, а также введение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативы прохождению срочной службы.
Реализовать все эти намерения планируется за следующие три года. Почему Зеленский обнародовал свои предложения именно сейчас и насколько реально и целесообразно начинать реформу армию на фоне обострения конфликта вокруг Украины?
Киевский политолог Владимир Фесенко связал указ Зеленского с, как он выразился, ростом рисков российской агрессии против Украины, а также планами нового руководства Минобороны Украины. Сразу после своего назначения главой этого ведомства Алексей Резников допустил возможность отмены призывной системы. По его мнению, вместо нее можно использовать другие формы интенсивной военной подготовки, что также упоминается в указе президента.
Идея перехода к профессиональной армии не нова для Украины, она появилась еще в начала 2000-х, отмечает в разговоре с DW директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский. Но сейчас предложение Зеленского не своевременно, считает эксперт, ведь "в условиях вооруженного конфликта основные ресурсы и усилия ВС направлены на оборону, а не на реформирование".
"Увеличение численности армии, перевод ее на профессиональную основу невозможны без существенной модернизации технического парка. На все это не хватит денег. Бюджетные запросы Минобороны выполняются на 50%. Поэтому нужно быть реалистами. За два года этого не сделать", - считает Сунгуровский.
И обращает внимание на несистемность предлагаемого подхода: "Все четко должно быть расписано - сроки, задачи, исполнители. Должен быть построен сетевой график достижения результатов. Тогда бы это спокойнее воспринималось обществом, мы бы видели серьезное отношение к делу, а не просто лозунги".
В серьезности подхода сомневается и депутат Верховной рады от партии "Голос", член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. В интервью DW он напомнил, что численность ВСУ увеличивается законом, а не указом президента или парламентом, равно как и увеличение бюджетных расходов на армию. Кроме того, по информации Рахманина, тщательного анализа потребностей армии и четкого просчета необходимых ресурсов при разработке указа не проводилось.
"Чтобы оперировать конкретными цифрами - будь то развертывание 20 бригад или увеличение численности ВСУ на 100 тысяч, - надо провести обстоятельную оценку, для каких задач это необходимо и на какие финансы можем рассчитывать. Для чиновников правительства и военных, чью точку зрения в этом вопросе должны были бы учесть, указ президента стал новостью", - сообщил депутат.
К тому же, продолжает Рахманин, для отказа от срочной службы должны быть учтены все имеющиеся угрозы, а также финансовые, технические и промышленные возможности страны для содержания контрактной армии. Украина, полагает депутат, не может должным образом обеспечить даже нынешний состав ВС, поэтому непонятно, откуда появятся ресурсы для возросшего числа военнослужащих-контрактников.
Вопрос, хватит ли ресурсов, депутат от партии "Слуга народа" и замглавы комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безугла в беседе с DW назвала риторическим. "Государство, которое хочет существовать, должно перераспределить ресурсы в пользу своей защиты, что и будет сделано постепенно", - говорит депутат, которая поддерживает инициативу президента.
Руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут также убежден, что в условиях противостояния Украины с Россией и возможной угрозы со стороны Беларуси увеличивать численность армии нужно. В то же время он отмечает, что без значительного роста средств на эти цели эффекта не будет. Увеличение армии, подъем довольствия военным, отмена срочной службы предполагает, указывает Чмут, дополнительные расходы: "Это все выливается в финансовую нагрузку на государство. Возможно, придется вдвое увеличить нынешний бюджет Минобороны".
В отмене призывной системы эксперт проблемы не видит, поскольку убежден, что ее нынешний формат мало связан с обороноспособностью: "Солдаты-срочники выполняют в основном охранные или обслуживающие функции, мало влияющие на боевой опыт. С другой стороны, это позволяет экономить средства, поскольку срочники обходятся государству значительно дешевле, чем контрактники".
Николай Сунгуровский, со своей стороны, называет действующий смешанный принцип комплектования ВС - по контракту и по призыву - наиболее подходящим для страны в текущей ситуации. В Украине, добавляет эксперт, уже есть проблема с комплектованием ВС по контракту, что связано "с качеством боевой подготовки и социальным пакетом военнослужащего-контрактника".
В то же время, продолжает Марьяна Безугла, кроме патриотических мотивов, интерес украинцев к контрактной армии повысит увеличение денежного довольствия, разработка концепции жилищного обеспечения и изменение подходов к карьерному росту, что предусмотрено указом Зеленского. По словам Безуглой, в комитете по нацбезопасности уже ведется работа по соответствующим инициативам. Впрочем, уточняет Сергей Рахманин, все эти инициативы не связаны с указом президента, обсуждаются уже "года два и будут на повестке дня, пока это не изменится".
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