Зайтенрода • Где посуда бьется, там хорошо живется? Если верить этой поговорке, то замок Лойхтенбург (Leuchtenburg) в Тюрингии - просто замечательное место жительства. Только посмотрите, сколько битого фарфора здесь скопилось в одной из средневековых башен, которую сейчас начинают реставрировать. Первым делом в замок пригнали вакуумный экскаватор, чтобы эти самые осколки убрать - прежде, чем копать глубже и ремонтировать.

"Пылесос" для битого фарфора. Фотографии

Три башни в замке уже отреставрировали. Теперь пришла очередь самой мощной - почти 10-метровой Шляйертурм. Обратите внимание на каплевидную форму, которую башне придали специально, чтобы смягчать удары от пушечных ядер с этого напраления

Вакуумные экскаваторы (нем. Saugbagger) позволяют удалять мусор или грунт в труднодоступных местах

Битый фарфор - не проблема для вакуумного экскаватора

Башни, всего их - четыре, были возведены около пяти с половиной столетий назад. При этом первое письменное упоминание Лойхтенбурга датировано 1221 годом. До окончания Тридцатилетней войны в середине XVII века замок использовался по своему основному предназначению - был убежищем и оборонительным сооружением. Затем здесь в разное время располагались тюрьма, приют для бедных, психиатрическая больница… Позже были открыты отель и ресторан.

В 1980-х годах во времена ГДР в замке разместили краеведческую экспозицию, включавшую в себя коллекцию тюрингского фарфора. Именно тогда в башню Шляйертурм (Schleierturm) стали сбрасывать осколки разбившихся экспонатов - например, поврежденных при транспортировке и не подлежавших реставрации. Сейчас здесь работает большой Музей фарфора -Porzellanwelten Leuchtenburg, в котором можно увидеть как самую большую в мире фарфоровую вазу - восьмиметровую, так и самый маленький в мире фарфоровый объект - чайничек всего лишь в несколько миллиметров. Вазу, кстати, создал российский мастер Алим Пашт-Хан, но вернемся в башню.

Фарфоровые миры в Лойхтенбурге. Фотографии

Этот княжеский сервиз из коллекции в Лойхтенбуге был изготовлен в 1765 году

Самая большая в мире фарфоровая ваза

В 2019 году выставка в Лойхенбурге получила туристическую премию с родины фарфора - Китая "CTW - Chinese Tourist Welcome Award 2019"

Фарфоровые малыши на горшках - постоянные экспонаты в Лойхтенбурге

Один из семи тематических разделов постоянной экспозиции в Лойхтенбурге

В начале 2010-х годов в реконструкцию помещений для экспозиции было инвестировано около 10 миллионов евро

Лойхтенбург и Реформация

Разный мусор начали сбрасывать в башню еще несколько столетий назад, так что фарфоровый слой - самый свежий. Башня Шляйертурм - самая мощная в замке, имеет самые толстые стены, так была единственной, которая в силу рельефа местности могла попасть под пушечный обстрел - с соседней горы.

Свое название получила от имени заключенного, содержавшегося здесь в 1535 году. Ханс Шляйер (Hans Schleier) обвинялся в анабаптизме (нем. Wiedertäuferei) - одном из направлений протестантизма, зародившемся во времена радикальной Реформации. Основным признаком движения являлся призыв к повторному крещению в сознательном возрасте.

Для рассмотрения этого дела в замок был вызван сподвижник отца немецкой Реформации Мартина Лютера (Martin Luther) - знаменитый теолог Филипп Меланхтон (Philipp Melanchthon). На основе протокола допроса, проведенного здесь Меланхтоном, Шляйер был оправдан.

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