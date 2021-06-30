Откуда в немецком замке столько битого фарфора (фото)

Зайтенрода • Где посуда бьется, там хорошо живется? Если верить этой поговорке, то замок Лойхтенбург (Leuchtenburg) в Тюрингии - просто замечательное место жительства. Только посмотрите, сколько битого фарфора здесь скопилось в одной из средневековых башен, которую сейчас начинают реставрировать. Первым делом в замок пригнали вакуумный экскаватор, чтобы эти самые осколки убрать - прежде, чем копать глубже и ремонтировать.
"Пылесос" для битого фарфора. Фотографии
Три башни в замке уже отреставрировали. Теперь пришла очередь самой мощной - почти 10-метровой Шляйертурм. Обратите внимание на каплевидную форму, которую башне придали специально, чтобы смягчать удары от пушечных ядер с этого напраления
Вакуумные экскаваторы (нем. Saugbagger) позволяют удалять мусор или грунт в труднодоступных местах
Битый фарфор - не проблема для вакуумного экскаватора
Башни, всего их - четыре, были возведены около пяти с половиной столетий назад. При этом первое письменное упоминание Лойхтенбурга датировано 1221 годом. До окончания Тридцатилетней войны в середине XVII века замок использовался по своему основному предназначению - был убежищем и оборонительным сооружением. Затем здесь в разное время располагались тюрьма, приют для бедных, психиатрическая больница… Позже были открыты отель и ресторан.
В 1980-х годах во времена ГДР в замке разместили краеведческую экспозицию, включавшую в себя коллекцию тюрингского фарфора. Именно тогда в башню Шляйертурм (Schleierturm) стали сбрасывать осколки разбившихся экспонатов - например, поврежденных при транспортировке и не подлежавших реставрации. Сейчас здесь работает большой Музей фарфора -Porzellanwelten Leuchtenburg, в котором можно увидеть как самую большую в мире фарфоровую вазу - восьмиметровую, так и самый маленький в мире фарфоровый объект - чайничек всего лишь в несколько миллиметров. Вазу, кстати, создал российский мастер Алим Пашт-Хан, но вернемся в башню.
Фарфоровые миры в Лойхтенбурге. Фотографии
Этот княжеский сервиз из коллекции в Лойхтенбуге был изготовлен в 1765 году
Самая большая в мире фарфоровая ваза
В 2019 году выставка в Лойхенбурге получила туристическую премию с родины фарфора - Китая "CTW - Chinese Tourist Welcome Award 2019"
Фарфоровые малыши на горшках - постоянные экспонаты в Лойхтенбурге
Один из семи тематических разделов постоянной экспозиции в Лойхтенбурге
В начале 2010-х годов в реконструкцию помещений для экспозиции было инвестировано около 10 миллионов евро
Лойхтенбург и Реформация
Разный мусор начали сбрасывать в башню еще несколько столетий назад, так что фарфоровый слой - самый свежий. Башня Шляйертурм - самая мощная в замке, имеет самые толстые стены, так была единственной, которая в силу рельефа местности могла попасть под пушечный обстрел - с соседней горы.
Свое название получила от имени заключенного, содержавшегося здесь в 1535 году. Ханс Шляйер (Hans Schleier) обвинялся в анабаптизме (нем. Wiedertäuferei) - одном из направлений протестантизма, зародившемся во времена радикальной Реформации. Основным признаком движения являлся призыв к повторному крещению в сознательном возрасте.
Для рассмотрения этого дела в замок был вызван сподвижник отца немецкой Реформации Мартина Лютера (Martin Luther) - знаменитый теолог Филипп Меланхтон (Philipp Melanchthon). На основе протокола допроса, проведенного здесь Меланхтоном, Шляйер был оправдан.
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Замки счет любят
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Золотая двадцатка
О красоте замков, как о вкусах, спорить сложно, поэтому любые попытки составить объективный рейтинг самых красивых или известных из них заранее обречены на протесты знатоков или тех, кто бывал в каких-то других местах. Однако из фаворитов, регулярно появляющихся в различных немецких списках, вполне можно составить золотую двадцатку таких средневековых достопримечательностей Германии.
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Эльц
Замок Эльц (Burg Eltz) спрятался от всего мира в тихом лесу в нескольких километрах от Мозеля. Его изображение украшало купюру в 500 немецких марок образца 1960 года. Много столетий им владеют представители одного и того же знатного рода - уже в 33-м поколении. Возведенный, как предполагают специалисты, в XII веке, впервые он упоминается в дарственной грамоте императора Фридриха Барбароссы.
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Пфальцграфенштайн
Замок Пфальцграфенштайн (Burg Pfalzgrafenstein) XIV века находится на 546 рейнском километре около города Кауба. Считается одним из самых необычных и живописных замков Германии. Был построен среди реки специально для размещения в нем таможенного поста, взимавшего сборы с купцов и капитанов за провоз товаров вплоть до 1876 года. Гарнизон замка насчитывал от 20 до 54 человек.
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Марксбург
Замок Марксбург (Burg Marksburg) - один из самых живописных замков долины Среднего Рейна. Расположенный на 160-метровом скалистом выступе, из всех замков этой части реки он сохранился наилучшим образом. Начало постройки датируется первой половиной XIII века. В 1990-х годах японцы хотели перевезти замок на остров Мияко, но сделка не состоялась и они ограничились возведением его копии.
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Средневековые замки в Германии
Имперский замок в Кохеме
В Средние века этот замок, расположенный в стратегически важном месте над рекой Мозель, использовался для сбора таможенных пошлин - главным образом, за перевозку вина. Прямо из замка движение по реке можно было перекрывать с помощью специальной цепи. Имперский замок в Кохеме (Reichsburg Cochem) был сильно разрушен в XVII веке и восстановлен на частные средства в эпоху немецкого романтизма.
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Средневековые замки в Германии
Кайзербург
Нюрнбергская крепость с расположенным на ее территории Императорским замком Кайзербург (Nürnberger Burg) на протяжении столетий была местом, в котором вершилась немецкая история. Особую роль в Священной Римской империи этот город начал играть уже в середине XI века. Кайзербург считался одной из важнейших императорских резиденций.
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Средневековые замки в Германии
Зацвай
Его нынешние владельцы первыми в Германии устроили в своем замке исторический рыцарский турнир. Было это более 30 лет назад. История замка Зацвай (Burg Satzvey), расположенного на равнине и когда-то со всех сторон окруженного водой, начинается в XII веке. Находится он под Кельном в регионе Айфель. Особой популярностью здесь также пользуются традиционные рождественский и пасхальный базары.
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Средневековые замки в Германии
Крибштайн
Расположенный всего в 60 километрах от Дрездена, замок Крибштайн (Burg Kriebstein) считается самым красивым рыцарским замком Саксонии. Он уже неоднократно становился местом съемки сказочных фильмов. Его история насчитывает уже более шести веков. Сохранил свой готический характер, хотя некоторые его части перестраивались и расширялись. Первое письменное упоминание датировано 4 октября 1384 года.
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Средневековые замки в Германии
Замок Вернигероде
Замок Вернигероде (Burg Wernigerode) впервые упоминается в хрониках XII столетия. Его возвели на пути, который германские императоры проделывали к местам охоты в лесах Гарца. В 1979 году замок и город превратили в съемочную площадку под открытым небом. Режиссер Марк Захаров приехал сюда в ГДР экранизировать пьесу Григория Горина "Тот самый Мюнхгаузен" с Олегом Янковским в главной роли.
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Средневековые замки в Германии
Замок Бургхаузен
Бывшая резиденция немецкого знатного рода Виттельсбахов. Замок Бургхаузен (Burg Burghausen) расположен в одноименном баварском городе. Растянувшийся более чем на километр на узком вытянутом хребте, он внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный замок мира. Первое упоминание об укреплении в Бургхаузене датируется 1025 годом. Разрушен в наполеоновские времена и восстановлен в 1896 году.
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Средневековые замки в Германии
Лауэнштайн
Этот самый северный замок Баварии расположен под городом Людвигсштадтом. Старейшие части замка Лауэнштайн (Burg Lauenstein) относятся к XII веку. Нынешнее главное крыло замка было возведено в ренессансном стиле в середине XVI века. В 1944 году здесь некоторое время под арестом содержался немецкий адмирал Вильгельм Канарис, повешенный позже по решению специального суда "третьего рейха".
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Средневековые замки в Германии
Траусниц
Герцогская резиденция в баварском городе Ландсхуте. Замок Траусниц (Burg Trausnitz) был заложен в 1204 году на холме около реки Изар после расширения владений рода Виттельсбахов в Нижней Баварии. Во времена правления Фридриха II Штауфена замок стал одним из главных центров власти Священной Римской империи. Гостями замка были легендарные миннезингеры Тангейзер и Вальтер фон дер Фогельвейде.
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Средневековые замки в Германии
Гогенцоллерн
Этот замок около Штутгарта считается родовым гнездом одноименной швабской династии, представители которой возвысились еще во времена Средневековья. В XV-XVI веках они стали правителями Бранденбурга и Пруссии, а в 1871 году заняли трон германских кайзеров. Замковая крепость была возведена, предположительно, в XI веке. Первое упоминание замка Гогенцоллерн (Burg Hohenzollern) датировано 1267 годом.
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Средневековые замки в Германии
Альтена
Замок Альтена (Burg Altena) находится в долине реки Лене - притока Рура. Был возведен в XII веке представителями династии графов Берга. В последние столетия в замке размещались гарнизон, дом инвалидов, криминальный суд, приют для бедняков, тюрьма, больница, а в 1912 году именно здесь была основана первая в Германии молодежная турбаза (Jugendherberge) - специальная гостиница для школьных групп.
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Средневековые замки в Германии
Хамбахский замок
Этот замок в земле Рейнланд-Пфальц считается колыбелью немецкой демократии. В 1832 году Хамбахский замок (Hambacher Schloss) стал местом проведения крупного народного праздника, 30 тысяч участников которого впервые в Германии выступили за политические свободы, национальное единство и гражданские права. Нынешний облик замок приобрел в середине XIX века в эпоху романтизма.
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Средневековые замки в Германии
Браунфельс
Замок Браунфельс (Schloss Braunfels) расположен в нескольких километрах от реки Лан между городами Вайльбург и Вецлар. До сих пор остается во владении потомков древнего графского и княжеского рода. Первое письменное упоминание датировано 1246 годом. Замок был существенно расширен в XV-XVII веках. В середине XIX века произведена реконструкция в неоготическом стиле.
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Средневековые замки в Германии
Райнштайн
Возведенный на скалистом утесе над Рейном, этот замок XIII века считается одним из главных символов рейнской романтики и входит в список Всемирного наследия. Замок Райнштайн (Burg Rheinstein) был сильно разрушен в XVIII веке. Позже перешел во владение прусского принца Фридриха Вильгельма и был восстановлен в стиле историзма. В 1975 году замок купил оперный певец Герман Хехер.
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Средневековые замки в Германии
Фюрстенберг
Еще один объект Всемирного наследия ЮНЕСКО на Среднем Рейне - руины замка Фюрстенберг (Burg Fürstenberg) в районе Майнц-Бинген. Был возведен в 1219 году для охраны земель Кельнского архиепископства в этом регионе. Разрушен в 1689 году французами во время войны за Пфальцское наследство и после этого не подвергался восстановлению. Подобные планы в XIX веке разрабатывались, но они остались на бумаге.
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Средневековые замки в Германии
Гейдельбергский замок
В XIX веке эти самые знаменитые средневековые руины Германии вполне осознанно не стали восстанавливать, чтобы не повредить ореол романтичности. До разрушения во время войны за Пфальцское наследство здесь находилась резиденция курфюрстов Пфальца. Первое письменное упоминание Гейдельбергского замка (Heidelberger Schloss) датировано 1225 годом.
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Средневековые замки в Германии
Кведлинбургский замок
Кведлинбургский замок (Schloss Quedlinburg) принадлежал Генриху Птицелову - первому германскому королю из Саксонской династии. Согласно легенде, в 919 году именно у этой скалы тогдашнему герцогу Саксонии предложили корону Восточно-Франкского королевства - государства, предшествовавшего Священной Римской империи и современной Германии. Основателем империи стал сын короля Генриха - Оттон I Великий.
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Средневековые замки в Германии
Вартбург
Замок Вартбург (Wartburg) - последний в нашей двадцатке средневековых немецких замков, но далеко не последний по своему значению. Заложенный 1073 году, он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1521 - 1522 годах здесь под именем "Юнкер Йорг" скрывался реформатор и основатель немецкого протестантизма Мартин Лютер. Именно в Вартбурге он перевел на немецкий язык Новый Завет.
Автор: Максим Нелюбин