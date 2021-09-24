Осужденный за убийство Флойда экс-полицейский Шовин обжаловал приговор

Бывший полицейский Дерек Шовин, приговоренный к лишению свободы на 22,5 года за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, подал апелляцию на это судебное решение. В прошении о пересмотре дела, направленном в суд штата Миннесота в четверг, 23 сентября, Шовин указал 14 причин, по которым его приговор должен быть пересмотрен.



Так, экс-полицейский утверждает, что во время разбирательства были допущены ошибки присяжными и прокуратурой, а также судом при рассмотрении его дела. Еще одной причиной назван отказ суда изолировать членов коллегии присяжных и убедить их избегать всех средств массовой информации, в результате чего присяжные подверглись запугиваниям и "давлению на расовой почве". Кроме того Дерек Шовин обвинил государство в предвзятости.

Одновременно бывший полицейский попросил, чтобы производство по делу об апелляции было приостановлено до тех пор, пока ему не назначат государственного защитника.

Смерть афроамериканца стала толчком к протестам во всем мире

Судебный приговор Дереку Шовину был вынесен в штате Миннеаполис в июне, в настоящее время экс-полицейский отбывает свой срок. Коллегия присяжных заседателей признала его виновным в умышленном убийстве второй степени (без отягчающих обстоятельств), в непредумышленном убийстве и в убийстве третьей степени, которым считается грубое неуважение к человеческой жизни, по неосторожности повлекшее смерть.

25 мая 2020 года в Миннеаполисе белокожий полицейский около девяти с половиной минут давил коленом на шею чернокожего Флойда, арестованного по подозрению в использовании фальшивых купюр при попытке расплатиться в магазине - хотя 46-летний задержанный неоднократно жаловался на то, что не может больше дышать. В результате Флойд скончался. Его смерть, запечатленная на видео с мобильного телефона, вызвала возмущение не только в США, но и за их пределами, что послужило толчком к протестным выступлениям против расизма и полицейского насилия.

Последние слова Флойда - "Я не могу дышать" - обошли весь мир и стали девизом антирасистского движения "Black Lives Matter" ("Жизни чернокожих имеют значение").

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