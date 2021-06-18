Осужденные антисемиты не смогут получить гражданство Германии

В борьбе против правого экстремизма, расизма и антисемитизма германский бундестаг в ночь на пятницу, 25 июня, ужесточил целый ряд норм уголовного законодательства. К числу уголовно наказуемых деяний отнесено распространение так называемых "списков врагов", в которых содержатся персональные данные лиц, неугодных экстремистам.

"Мы решительно боремся против климата страха и запугиваний, насаждаемого пропагандистами ненависти", - заявила министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht), отметив, что кассельский политик Вальтер Любке (Walter Lübcke) тоже числился в таком списке, пока не был убит правым экстремистом.

В список уголовно наказуемых деяний внесены послания ненависти, адресованные напрямую евреям, мусульманам и другим группам людей. Поскольку такие оскорбления не выражаются публично, они в большинстве случаев не могут быть квалифицированы как разжигание национальной или расовой розни. Для привлечения по статье уголовного кодекса необходимо, чтобы такое оскорбление было направлено против конкретного лица, отмечает агентство KNA.

Антисемитам не дадут немецкий паспорт

Немецкий паспорт впредь не смогут получить иностранцы и лица без гражданства, осужденные по уголовной статье за антисемитские, расистские или ксенофобские деяния. При этом степень суровости вынесенного приговора значения не имеет.

Подобные человеконенавистнические уголовные деяния никогда не являются мелочью, отметил эксперт по внутренней политике фракции ХДС в бундестаге Матиас Миддельберг (Mathias Middelberg). Решено также скорректировать каталог экзаменационных вопросов на получение гражданства ФРГ с целью выявления у соискателей антисемитских настроений.

Уголовно наказуемым деянием впредь будет также распространение пропагандистских материалов и использование флагов организаций, числящихся в санкционном списке ЕС как террористические. Эта мера, в числе прочего, призвана пресечь использование флагов палестинской радикальной организации ХАМАС на протестных акциях в Германии.

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