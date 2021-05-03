Жители Германии предпочитают платить наличными даже во время эпидемии

Несмотря на то, что во время пандемии COVID-19 для оплаты товаров стали чаще использоваться банковские карты, большинство жителей Германии до сих пор предпочитает платить наличными деньгами. Это следует из опроса, проведенного по заказу оператора шведской платежной системы Klarna, сообщают издания медиагруппы Funke в понедельник, 3 мая. В исследовании приняли участие 9000 жителей разных стран.

Согласно ему, только 38% немцев предпочитают оплачивать покупки картой. Это почти в два раза меньше, чем в лидирующей по этому показателю Швеции (76%). В первой тройке также оказались другие скандинавские страны - Финляндия (70%) и Норвегия (67%).

Почти половина опрошенных жителей ФРГ (49%) признались, что чаще выбирают для оплаты наличные. При этом такой вид оплаты в супермаркетах предпочитают в основном проживающие в Германии женщины (52%), среди мужчин этот показатель равен 45%. Примерно столько же противников банковских карт, как в ФРГ, согласно опросу, проживают только в Австрии - 47%. В Швеции эта доля составляет всего 9%, в Финляндии - 15%.

Где популярна оплата смартфоном

Что касается оплаты при помощи смартфона ("умные" часы Smartwatch, распознавание лица, отпечаток пальца), то такой формат наиболее популярен в Австралии и Нидерландах (по 17%), а также в Великобритании (14%) и США (13%). В Германии смартфону при оплате отдают предпочтение только в среднем 9% жителей, причем эта доля наиболее высока в возрастной группе 26-35 лет (16%).

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