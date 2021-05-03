Сегодня Smartwatch (умные часы) - это фактически носимые на руке миникомпьютеры, обладающие множеством функций, кроме собственно показа времени.

Умные часы (по-английски Smartwatch) - это фактически миникомпьютеры, которые носят на руке. Они не только показывают время, но могут включать в себя фотокамеру, термометр, барометр, компас, калькулятор, мобильный телефон и многие другие функции. Разработкой умных часов занимаются все крупнейшие технологические компании.