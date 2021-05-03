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Smartwatch

Сегодня Smartwatch (умные часы) - это фактически носимые на руке миникомпьютеры, обладающие множеством функций, кроме собственно показа времени.

Умные часы (по-английски Smartwatch) - это фактически миникомпьютеры, которые носят на руке. Они не только показывают время, но могут включать в себя фотокамеру, термометр, барометр, компас, калькулятор, мобильный телефон и многие другие функции. Разработкой умных часов занимаются все крупнейшие технологические компании.

ARCHIV - 04.12.2018, Sachsen, Dresden: ILLUSTRATION - Eine Frau hält eine Geldbörse mit zahlreichen Banknoten in der Hand. Das real verfügbare Einkommen der Deutschen ist seit Anfang der Neunzigerjahre einer Untersuchung zufolge im Schnitt um fast ein Fünftel gestiegen. Am stärksten profitierten davon die Top-Verdiener, wohingegen Menschen mit sehr geringen Einkommen inzwischen sogar real schlechter verdienen als vor fast 30 Jahren. Das geht aus einer am 07.05.2019 veröffentlichten Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) hervor. Foto: Monika Skolimowska/ZB/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Жители Германии предпочитают платить наличными даже во время эпидемии 03.05.2021

Согласно опросу платежной системы Klarna, оплата банковской картой наименее популярна в Германии и Австрии и наиболее распространена в странах Скандинавии.
14.07.2015 *** Oberstabsfeldwebel Thilo Hautz sitzt am 14.07.2015 im Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in Euskirchen (Nordrhein-Westfalen) an einem Laptop Sina Virtual Workstation. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd

Киберкомандование бундесвера предупреждает об опасности смартфонов 03.08.2019

Использование солдатами таких гаджетов, как умные часы или фитнес-трекеры, таит в себе угрозу для безопасности, уверены в командовании кибервойсками ФРГ. У новых мобильных телефонов бундесвера нет выхода в интернет.
11.10.2018 +++ ISTANBUL, TURKEY - OCTOBER 11: Turkish police are seen at the entrance of Saudi consulate as the waiting continues on the disappearance of Prominent Saudi journalist Jamal Khashoggi in the Consulate General of Saudi Arabia in Istanbul, Turkey on October 11, 2018. Khashoggi, a journalist and columnist for The Washington Post, has been missing since he entered the Saudi consulate in Istanbul on Oct. 2. Ahmet Bolat / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

СМИ узнали, что убийство журналиста Хашогги записали его "умные" часы 13.10.2018

Президент США пригрозил Эр-Рияду "серьезными последствиями" в том случае, если журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги действительно убили саудовские спецслужбы.
Boy speaking into smartwatch | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В ФРГ запретили продажу детских "умных" часов с "прослушкой" 18.11.2017

Германский регулятор наложил запрет на использование часов, позволяющих взрослым слышать, чем занимается ребенок. Устройство могло использоваться для "прослушивания учителей в классе".
02.09.2015 **** Bildunterschrift:The logo of the IFA (Internationale Funkausstellung) electronics trade fair is seen in front of one of the fair's main entrances ahead of the opening of the 55th IFA, on September 02, 2015 in Berlin. IFA, one of the world's biggest consumer electronics shows, opens for the media before the public is invited from September 4 to 9. AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

IFA-2015: мобильные устройства наступают 03.09.2015

На международной выставке электроники в Берлине будут представлены последние новинки отрасли. Продажи классических бытовых приборов падают, мобильные устройства становятся все популярнее.
Fotos zum Thema Apple in Russland: Strategien und Perspektiven Bild: DW/Ewlaliya Samedowa

Эксперты: Часы от Apple вряд ли станут хитом российского рынка 31.07.2015

"Умные" часы от Apple официально продаются в России с 31 июля. Эксперты полагают, что популярным продукт не станет - дорого, непривычно и пока не совсем понятно, для чего.
06.01.2015 *** FILE - In this Jan. 6, 2015, file photo, the Smartwatch 3 is on display at the Sony booth during the International CES in Las Vegas. (AP Photo/John Locher, File)

Умные часы Smartwatch 15.04.2015

Что может гаджет?

Пока мир знакомится с Apple-Watch, китайцы продают подделку гаджета (11.04.2015) 11.04.2015

Apple за две недели до начала продаж презентовала "умные" часы. У поклонников появилась возможность посмотреть и даже протестировать эту новинку. Таким шансом воспользовались и фанаты в Берлине. Вот, что они думают.
Apple CEO Tim Cook introduces the Apple Watch during an Apple event in San Francisco , California March 9, 2015. REUTERS/Robert Galbraith (UNITED STATES - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY BUSINESS)

Apple раскрыла тайны "умных" часов 10.03.2015

"Умные часы" Apple Watch позволят разговаривать по телефону, читать новости, слушать музыку. Но ключевым элементом станет информация о состоянии здоровья обладателя гаджета.

Apple изменит рынок электронных платежных систем (12.09.2014) 12.09.2014

Apple выпускает новинки - две модификации смартфона iPhone 6. Кроме того, в продажу поступят «умные часы» Apple Watch. Новые возможности откроются перед корпорацией из США благодаря системе электронной оплаты Apple Pay.

Все самое новое от Apple: iPhone 6, iPhone 6 Plus и Watch (10.09.2014) 10.09.2014

Глава корпорации Apple Тим Кук представил долгожданные новинки - новые смартфоны iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Но главным сюрпризом стали "умные" часы-компьютер Watch.
CUPERTINO, CA - SEPTEMBER 09: Apple Senior Vice President of Worldwide Marketing Phil Schiller announcees the new iPhone 6 during an Apple special event at the Flint Center for the Performing Arts on September 9, 2014 in Cupertino, California. Apple unveiled the two new iPhones the iPhone 6 and iPhone 6 Plus. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

Тим Кук представил новинки от Apple: новые смартфоны и "умные" часы 09.09.2014

Презентация сразу двух новых смартфонов от американской компании Apple состоялась в калифорнийском Купертино. Но главным сюрпризом стали "умные" часы-компьютер.