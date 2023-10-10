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Опрос: Выросло количество кибератак на немецкие компании

Сергей Ромашенко
10 октября 2023 г.

Международные усилия по сдерживанию киберпреступности, очевидно, не дают результатов. Количество кибератак во всем мире только растет.

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Хакер за ноутбуком
Фото: Jochen Tack/dpa/picture alliance

Количество кибератак на немецкие компании в 2022 году вновь увеличилось, следует из результатов опроса, проведенного британской страховой компанией Hiscox. За отчетный период 58 процентов немецких фирм однократно или многократно подвергались атакам со стороны хакеров, сообщила немецкая "дочка" Hiscox во вторник, 10 октября, в Мюнхене. Это на 12 процентов больше, чем годом ранее.

В сравнении с другими странами, где проводился опрос, немецкая экономика довольно часто становилась мишенью кибератак. Опрос, помимо Германии, был проведен в Бельгии, Франции, Нидерландах, Испании, Великобритании, Ирландии и США. Чаще, чем в Германии, кибератакам подвергались компании в Ирландии. В целом, о кибератаках сообщили 58 процентов опрошенных фирм.

Под прицелом хакеров - малые компании

В докладе Hiscox особо отмечается тот факт, что киберпреступники стали все чаще атаковать малые предприятия. Во всех восьми опрошенных странах доля кибератак на компании менее чем с десятью сотрудниками составила 36 процентов. В сравнении с 2021 годом этот показатель увеличился на 50 процентов.

Ущерб от кибератак составил в среднем 16 тысяч долларов - несколько меньше, чем в предшествовавшие годы. В Германии для кибератак наиболее часто использовались вредоносные электронные сообщения. Хакеры, пользуясь украденными аккаунтами электронной почты, выдавали себя за руководящих работников и поручали персоналу осуществлять денежные переводы на их счета.

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