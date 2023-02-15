Опрос: В США демократы не хотят снова выдвигать Байдена

По данным опроса института Ipsos, 52% членов Демократической партии не хотели бы повторного участия Байдена в выборах президента США.

Большинство членов Демократической партии в США не поддерживают идею о выдвижении действующего президента страны Джо Байдена на пост главы государства на предстоящих выборах. Об этом сообщает во вторник, 14 февраля, агентство Reuters со ссылкой на результаты опроса, проведенного по его заказу институтом Ipsos.

Опрос проводился с 6 по 13 февраля по всей стране с участием 4408 взрослых респондентов. При этом 52% членов Демократической партии заявили, что не хотели бы выдвижения кандидатуры Байдена на предстоящих президентских выборах. Для сравнения: среди членов Республиканской партии против выдвижения экс-президента США Дональда Трампа высказались 40% опрошенных.

"Суммируя, можно сказать, что результаты этого опроса сигнализируют, что многие американцы не в восторге от повторения поединка ноября 2020 года, в котором одержал победу Байден", - констатируют журналисты.

За что избиратели критикуют Байдена

По данным Ipsos, многие избиратели не довольны экономической политикой действующего президента США. Сейчас ее одобряют 36% избирателей, в прошлом году этот показатель составлял 42%. Кроме того, многие считают Байдена, которому в ноябре должен исполниться 81 год, слишком старым для дальнейших четырех лет работы на посту главы государства.

Пока Джо Байден не объявил официально о намерении участвовать в выборах президента США. Однако, как ожидается, на праймериз Демократической партии у него не будет конкурента, учитывая, что он помог своей партии добиться лучшего результата на выборах в Конгресс, чем ожидалось, пишет Reuters.

Представители Байдена и Трампа к моменту публикации не прокомментировали результаты этого опроса.

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