40 процентов респондентов в Германии считают победу Украины над Россией нереалистичной. На востоке ФРГ победа Украины представляется возможной лишь каждому пятому, а на западе - каждому четвертому.

В канун второй годовщины российского вооруженного вторжения в Украину лишь каждый четвертый немец (25 процентов) верит, что Украина сможет одержать победу над Россией, 40 процентов немцев считают такой вариант нереалистичным, а 35 процентов затрудняются дать ответ. Таковы результаты опроса социологического института Isosр, обнародованныt в четверг, 22 февраля.

Опрос выявил явные региональные различия в позициях немцев. Если в восточных федеральных землях победу Украины считает возможной лишь каждый пятый (20 процентов), то в западных землях - каждый четвертый (26 процентов). В то же время поражение Украины считают реалистичным почти половина восточных немцев (46 процентов) и 39 процентов западных немцев.

Различия в зависимости от политических симпатий

Различия в позициях немцев связаны и с принадлежностью к той или иной политической партии. Так, почти половина приверженцев партии "зеленых" (47 процентов) убеждена, что у Украины еще есть шансы победить Россию, лишь 21 процент из этой категории респондентов испытывает сомнения на данный счет.

Среди сторонников социал-демократов, христианских демократов и левых уверенных в возможности победы Украины меньше - соответственно 37, 32 и 32 процента.

Между тем в электорате правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Союза Сары Вагенкнехт" в возможность победы Украины над Россией верит лишь каждый десятый (11 процентов). 69 процентов сторонников АдГ и 62 процента сторонников "Союза Сары Вагенкнехт" уверены в том, что у Украины уже нет шансов выстоять против России.

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