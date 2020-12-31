 Опрос: Более половины жителей ФРГ смотрят в 2021 год с оптимизмом | Новости из Германии о Германии | DW | 31.12.2020

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Германия

Опрос: Более половины жителей ФРГ смотрят в 2021 год с оптимизмом

Порядка 54,5 процента респондентов в Германии уверены, что 2021 год будет лучше нынешнего, следует из опроса исследовательской компании Civey.

Снимок возле Бранденбургских ворот в Берлине

Снимок возле Бранденбургских ворот в Берлине

Более половины (54,5 процента) опрошенных в Германии с оптимизмом смотрят в будущее и считают, что 2021 год окажется лучше нынешнего. Это следует из репрезентативного опроса, итоги которого в четверг, 31 декабря, опубликовала газета Augsburger Allgemeine по заказу германской исследовательской компании Civey.

Согласно этим же данным, еще 24,7 процента респондентов высказали противоположное мнение. Около 20,8 процента опрошенных еще не определились с мнением, чего им следует ждать от предстоящего года.

Оптимистов - больше всего среди "зеленых"

Если говорить о политических предпочтениях участников опроса, то оптимистов больше всего среди сторонников партии "Союз-90"/"зеленые" и Социал-демократической партии Германии. Среди придерживающихся этих политических взглядов двое из трех исходят из того, что в новом году дела пойдут удачнее. В то же время в числе поддерживающих правопопулистскую "Альтернативу для Германии" положительно настроенных не так много - всего четверть, подавляющее большинство остальных - противоположного мнения.

Опрос проводился с 3 по 30 декабря. В нем приняли участие примерно 5000 жителей Германии.

Смотрите также:

  • Медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja)

    Бабочка 2021 года - медведица-кайя

    Для начала посмотрим на этот рисунок - саму бабочку 2021 года в Германии и гусеницу, давшую этой бабочке название - медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja).

  • Медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja)

    Бабочка 2021 года - медведица-кайя

    Днем эти ночные бабочки хорошо маскируются - спят, сложив крылья.

  • Медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja)

    Бабочка 2021 года - медведица-кайя

    В случае опасности крылья они очень быстро раскрывают и тем самым пугают птиц или других своих врагов, демонстрируя необычный яркий окрас.

  • Медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja)

    Бабочка 2021 года - медведица-кайя

    Интересно, что у каждой особи этих бабочек - индивидуальный рисунок верхней стороны крыльев.

  • Гусеница бабочки медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja)

    Бабочка 2021 года - медведица-кайя

    Вот, собственно, и та самая гусеница, которая позже превратится в мотылька. Питаются гусеницы листьями разных растений - от малины и вереска до яблони и сливы.

  • Медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja)

    Бабочка 2021 года - медведица-кайя

    В свою очередь, у бабочек даже не развит хоботок, то есть они вообще не могут потреблять нектар или что-то еще и живут за счет энергии, накопленной гусеницей.

  • Медведица-кайя (нем. Brauner Bär, лат. Arctia caja)

    Бабочка 2021 года - медведица-кайя

    Эти бабочки широко распространены на всей территории Европы, а также в других регионах мира - например, на Дальнем Востоке, в Китае и Северной Америке.

    Автор: Максим Нелюбин


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