Опрос: Более половины жителей ФРГ смотрят в 2021 год с оптимизмом

Более половины (54,5 процента) опрошенных в Германии с оптимизмом смотрят в будущее и считают, что 2021 год окажется лучше нынешнего. Это следует из репрезентативного опроса, итоги которого в четверг, 31 декабря, опубликовала газета Augsburger Allgemeine по заказу германской исследовательской компании Civey.

Согласно этим же данным, еще 24,7 процента респондентов высказали противоположное мнение. Около 20,8 процента опрошенных еще не определились с мнением, чего им следует ждать от предстоящего года.

Оптимистов - больше всего среди "зеленых"

Если говорить о политических предпочтениях участников опроса, то оптимистов больше всего среди сторонников партии "Союз-90"/"зеленые" и Социал-демократической партии Германии. Среди придерживающихся этих политических взглядов двое из трех исходят из того, что в новом году дела пойдут удачнее. В то же время в числе поддерживающих правопопулистскую "Альтернативу для Германии" положительно настроенных не так много - всего четверть, подавляющее большинство остальных - противоположного мнения.

Опрос проводился с 3 по 30 декабря. В нем приняли участие примерно 5000 жителей Германии.

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