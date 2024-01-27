Определена дата визита канцлера Шольца в Вашингтон

Президент США Джо Байден намерен принять федерального канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) в Белом доме 9 февраля. Визит должен подтвердить "решительную поддержку обороны" Украины, заявила в субботу, 27 января, пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер. Кроме того, Шольц и Байден хотят обсудить "усилия по предотвращению региональной эскалации на Ближнем Востоке", их "непоколебимую поддержку права Израиля на самооборону", а также поддержку гражданского населения сектора Газа. По данным Белого дома, стороны также хотели бы переговорить друг с другом в преддверии саммита НАТО, который состоится летом в Вашингтоне.

Олаф Шольц посетит США в качестве канцлера в третий раз. Первый раз он встречался в Вашингтоне с президентом США вскоре после вступления в должность канцлера в январе 2022 года, второй раз - год спустя.

Смотрите также: