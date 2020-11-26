Оппозиция в Армении выдвинула Манукяна на пост главы временного правительства

Оппозиция в Армении выдвинула на пост главы временного правительства страны бывшего премьер-министра и экс-главу Минобороны Армении Вазгена Манукяна. "Только что завершилось заседание совета 17 оппозиционных партий. Принято решение выдвинуть на пост премьер-министра временного, переходного правительства Армении кандидатуру Вазгена Манукяна", - сообщил в четверг, 3 декабря, в Ереване представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

По словам Сагателяна, "Манукян сможет принести спокойствие и стабильность, сможет организовать внеочередные справедливые парламентские выборы". Политик также сообщил, что 17 оппозиционных партий создали "национальное движение спасения родины" и намерены вынудить действующего премьера Никола Пашиняна уйти в отставку.

"Другого пути у него нет. Он должен уйти без потрясений. Каждый день его пребывания в должности премьера прибавляет проблемы для безопасности страны. Должно быть созвано заседание парламента, где будет обсуждаться вопрос отставки премьера. Пашинян должен уйти или добровольно, или парламент должен обсудить этот вопрос и избрать нового премьера. Под общественным давлением политическое большинство парламента должно пойти на этот шаг", - подчеркнул Сагателян.

Манукян не будет участвовать в предстоящих выборах

Армянская оппозиция добивается отставки Никола Пашиняна с поста премьера с тех пор, как 10 ноября вступило в силу согласованное при участии России мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Согласно этому соглашению, войска Азербайджана и Армении остаются на занятых позициях, а Баку получает контроль над тремя районами региона - Агдамским на востоке и Кельбаджарским и Лачинским - на западе.

Председатель оппозиционной партии "Отечество" Артур Ванецян сообщил, что выдвинутый во временные премьеры Вазген Манукян прекратит свое членство в партии и обязуется организовать внеочередные парламентские выборы, в которых сам участвовать не будет. Он также не станет поддерживать какую-либо политическую силу в Армении.

Ванецян особо подчеркнул, что оппозиция не собирается денонсировать трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, если добьется отставки правительства во главе с Николом Пашиняном. Он также опроверг сообщения СМИ о том, что кандидатура Манукяна была якобы согласована с Россией.

Первый премьер-министр Армении

Вазген Манукян, активно поддерживающий бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, 27 октября, в период боевых действий в Карабахе, призвал Пашиняна уйти в отставку и передать власть армии. Он был первым премьер-министром Армении в 1990-1991 годы, напоминает "Интерфакс".

В сентябре 1992 года, в период первой карабахской войны, Манукян был назначен госминистром, затем министром обороны. В период пребывания Манукяна на посту министра обороны была сформирована регулярная армянская армия.

Смотрите также:

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Давний конфликт Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится десятилетия. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов ХХ века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Противостояние между Арменией и Азербайджаном c тех пор и до событий осени 2020 года - в галерее DW.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Начало военных действий в Карабахе 10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый "референдум о независимости". Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Война и беженцы В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Международные посредники в урегулировании конфликта После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Территория спора Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает "НКР" и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Напоминание о войне В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Нагорный Карабах - замороженный конфликт? Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами впервые было достигнуто более 25 лет назад, оно неоднократно нарушалось. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха иногда называет "замороженным", но эксперты в последние годы считают, что от этого определения пора отказаться. Первое крупное нарушение перемирия произошло в 2016 году.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Эскалация карабахского конфликта В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. По разным данным, с обеих сторон погибли тогда десятки человек.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Стычки на границе Армении и Азербайджана летом 2020 года Новая эскалация произошла в июле 2020 года вдали от спорных территорий Нагорного Карабаха - на международно признанной границе Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в провокации. С обеих сторон погибли несколько человек, включая мирных жителей. На фото: похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Новые бои за Карабах 27 сентября 2020 года началась новая эскалация конфликта - Азербайджан попытался силой вернуть под свой контроль земли Нагорного Карабаха. Военные действия шли с применением тяжелых вооружений по всей линии соприкосновения. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, Азербайджан - на части территорий.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Роль и позиция России по Карабаху Особую роль играет Москва. РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет оружие обеим сторонам конфликта. При участии России Арменией и Азербайджаном было подписано соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Оно предусматривает существенные уступки со стороны Еревана, а также размещение в регионе российских миротворцев.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Турция - все более влиятельный игрок в регионе Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции. Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев

