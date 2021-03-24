ООН ведет переговоры с КНР о визите Верховного комиссара в Синьцзян

ООН хочет направить делегацию в Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР), чтобы проследить за ситуацией с мусульманскими меньшинствами там, и обсуждает это вопрос с китайской стороной. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью канадскому телеканалу CBC, показанному в воскресенье, 28 марта.

"Ведутся серьезные переговоры между Управлением Верховного комиссара (ООН по правам человека - Ред.) и китайскими властями", - заявил Гутерриш.

Он выразил надежду, что в ближайшее время будут достигнуты договоренности, которые позволят Верховному комиссару Мишель Бачелет посетить Китай.

По словам Гутерриша, Пекин до этого неоднократно заверял его в готовности разрешить проведение миссии. Для ООН важно, чтобы делегация имела "неограниченный доступ" к объектам в СУАР, подчеркнул генсек всемирной организации.

Санкции ЕС за нарушения прав человека

Ранее на этой неделе Совет ЕС на уровне министров иностранных дел согласовал введение санкций в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. Речь шла о первом санкционном пакете за более чем 30 лет. В перечень попали четыре физических и одно юридическое лицо. Их активы в ЕС заморожены, въезд в Евросоюз для них закрыт. Брюссель увязал свой шаг с геноцидом уйгуров и представителей иных этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Уйгуры - тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе КНР. По вероисповеданию уйгуры - мусульмане-сунниты. По оценкам правозащитных организаций, более 1 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых "лагерях для перевоспитания", где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

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