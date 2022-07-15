Олег Куваев - о Масяне как анти-Путине и смысле мультиков во время войны

Популярный мультсериал "Масяня", первая серия которого вышла в 2001 году, после начала вторжения России в Украину стал антивоенным. В 162 выпуске под названием "Санкт-Мариубург" создатель "Масяни" Олег Куваев анимационным языком рассказывает о судьбе Мариуполя - как бы на примере Санкт-Петербурга. В описании мультика на YouTube-канале Masyanya Kuvaeva написано: "Эмпатия - главное человеческое чувство. Способность сопереживать. Способность поставить себя на место другого. Этот мульт адресован тем, кто по какой-то чудовищной ошибке поддерживает русско-украинскую войну". Мы решили поговорить с художником и об этой серии, и о том, что будет с Масяней дальше.

Олег Куваев

DW: Олег, число просмотров последней антивоенной серии перевалило за три миллиона только в YouTube, а комментариев уже более 50 тысяч. У вас есть обратная связь со зрителями?

Олег Куваев: Да, я читаю все комментарии, особенно когда выходят серии, привлекающие слишком много внимания. В данном случае я был удивлен. Я не понял, почему рисованный персонаж тронул людей больше, чем реальные видео, которые можно увидеть в интернете, реальные дневники жителей Мариуполя и других украинских городов. Почему рисованный мультфильм привлек столько внимания, для меня не совсем ясно.

- А он привлек ту аудиторию, на которую вы рассчитывали? В описании к видео вы указали, что он для тех, кто "еще поддерживает войну в Украине"?

- Там формулировка - "по какой-то чудовищной ошибке". Иначе и быть не может, потому что человек не может поддерживать убийства, кровь, убийства детей, которые мы видим каждый день в последнее время. Достиг ли я аудитории? Думаю, да. И даже больше, чем рассчитывал. Я, конечно, анализирую достаточно субъективно и учитывая тот факт, что люди из России не могут открыто писать то, что думают. Если только их мысли не совпадают с пропагандой. Поэтому реакция из России - сдержанная, но по нынешним временам эта реакция - бурная.

- А приходилось ли вам слышать, что кто-то из ваших друзей или близких благодаря вам или альтернативным источникам информации поменял свою позицию на антивоенную?

- Я не волшебник, конечно. Поэтому не могу вдруг всех сделать ангелами, а ограниченных людей - здравомыслящими. Этого даже медики не могут. Даже прямое медицинское вмешательство не поможет! Но есть реакции от моих старых друзей, одноклассников, старых коллег, с которыми давно не общался и которые поддерживают эту странную тенденцию в России. От них идут короткие реакции из серии "я в шоке", "я плакал" и так далее. Это говорит о том, что эмоциональная реакция есть. Они, конечно, не станут писать: "Я сейчас после твоего мультфильма выйду на протесты - и мы снесем всю эту диктаторскую верхушку". Но было бы гениально, если мне и другим художникам удастся совершить сдвиг в душах людей.

Эпизод 162 - "Санкт-Мариубург"

Эпизод 162 - "Санкт-Мариубург"

- Все, кто активно высказывается, либо покинули страну, либо делают это на свой страх и риск. Сигнал от власти четкий: либо вы уезжаете, либо мы вам заткнем рот...

- Людей с активной позицией в России крайне мало. Кроме Шевчука, я и не вспомню никого. Поле зачищается на 100 процентов.

- Каким образом эти люди смогут повлиять на ситуацию в России?

- В такой ситуации диктатуры, в таких условиях единичные выступления помогают крайне мало и фактически являются самоубийством. И это люди, живущие в России, прекрасно понимают. Только сдвиг в массовом общественном сознании может произвести какое-то действие. Может быть, не явно это будет видно, но эту глыбу нужно двигать - этот странный пузырь пропаганды, где люди находятся внутри данной им информации и знать ничего не хотят. Вот этот большой лед нужно плавить и изнутри, и снаружи. Постепенно двигать людей, чтобы они вернулись к здравомыслию.

- Очень много есть публичных людей, которые не выражает свою позицию. В их адрес много критики, мол, молчание - это преступление. А как на ваш взгляд?

- Нет, молчание - это не преступление, особенно если разобраться в ситуации. Дело в том, что в России происходит тотальный контроль и полное подавление какого-либо движения. Даже пикнуть нельзя. Людей можно понять, и то, что происходит, это возвращение "совка", возвращение к коммунизму и СССР. А СССР - это наше общее прошлое. Но вот только кто-то избавился от него, а кто-то - нет. К сожалению, на территории России "совок" остался и вернулся. И вернулся очень сильно - не в брежневские, а в сталинские времена. Можно ли было тогда людей упрекать в том, что они не пикали? Тогда вся страна была превращена в концлагерь. Кто же пикает в концлагере? Это специальное заведение, чтобы никто не пикал. С исторической точки зрения неплохо, чтобы люди протестовали и выступали. Но на частном уровне я понимаю этих людей. Если бы я находился в России, у меня был бы выбор: либо тюрьма, либо эмиграция. И никаких других вариантов. И у людей, которые живут там, тоже их нет. Люди не хотят самостоятельно идти на виселицу и заниматься самоубийством.

- А как в Украине воспринимают антивоенную Масяню?

- Отлично воспринимают. Огромное спасибо украинцам за всяческую поддержку, я держу очень хороший контакт с людьми из Украины и надеюсь, что у них все будет замечательно и этот кошмар закончится.

- А сталкивались ли вы с мнением, что ваша позиция запоздала и термин "хорошие русские" воспринимается со скепсисом?

- Естественно, такое будет происходить, и такие обобщения неизбежны, типа "все русские - козлы". А как вы хотели? Это очень сильные эмоции, это убийства детей. Бомбят в труху вокзал, ТЦ в Кременчуге, офисные здания в Виннице. Какая может быть реакция? Вы ждете от них фильтрования русских по полочкам? Нет конечно, им бы выжить.

- А Масяня - "хорошая русская"?

- Масяня представляет собой большой слой людей в России, которые в ужасе от того, что их страна творит. Этого не видно часто из-за границы, поскольку вся информация из России жестко фильтруется. Сейчас там вбухивается огромное количество денег на то, чтобы создавать картинку, что в России все поддерживают войну. Но в России есть здравомыслящие люди, просто они хотят жить, черт возьми! Украинцы прячутся в бомбоубежища, а люди в России прячутся от полицейских и прочих хмырей, которые шастают везде в поисках инакомыслия.

- Вы сами покинули Россию в 2006 году. И я слышала вашу фразу, что ваши дети "растут с войной в голове", но в Израиле израильтяне и арабы сосуществуют мирно на бытовом уровне. Будет ли такое возможно между россиянами и украинцами?

- Разумеется. Это будет возможно. К сожалению, не сразу и не скоро, потому что столь жестокие преступления не прощаются очень долго. На примере Германии мы видим, что возвращается немецкая культура после войны не сразу. И в сознании многих Германия до сих пор ассоциируется с недобрыми страницами ее истории. Так что россияне могут рассчитать на еще больший срок, поскольку напали на братский народ.

- Ох, ваши слова про братский народ не многие поймут сейчас...

- Да, все мы жили когда-то в одной стране, поэтому будет трудно вернуть нормальные отношения. Что касается Израиля, то да, здесь дети попадают в такую ситуацию. Дело не в национальностях, об этом нужно помнить.

- Кстати, Германия это пережила благодаря огромной работе мемориальных фондов, просветительской работе.

- Я надеюсь, что к власти в России придут здравые люди и начнут выплачивать репарации, ставить памятники погибшим и каяться. Еще за коммунизм не покаялись, что я считаю первопричиной. Россия не покаялась за коммунизм, а декоммунизация общества должна была быть проведена. Но никакая работа не была проведена. Началась работа по возвращению совкового менталитета. Хотя в СССР была идеология, а сейчас никакой идеологии, кроме имперской, нет вообще.

- В выпуске Масяни Царь@ру 2013 года вы предсказали масштаб будущих репрессий. Вы не ловите себя на мысли, что власть их словно берет за основу как методичку?

- Да, такое ощущение есть. Но пророческих данных у меня нет. Это путь к маразму. Была какая-то сырая демократия, а потом становилось все хуже и хуже. А я - аниматор, и я шел впереди по этой тропинке к маразму как аниматор, а они шли по ней на полном серьезе. И пришли к фашистскому режиму. Что же дальше? Ядерная война?

Я смеюсь, но по привычке, потому что такие вещи больно проговаривать. Поэтому моя профессия кончилась в классическом виде: я не могу преувеличивать, поскольку дальше некуда. Мы дошли до самого большого абсурда в нашей жизни. В российской власти сидит мафия, которая в 90-е "кошмарила" киоски, но поднялась в своей карьере до самых верхних должностей. Обычная бандитская шайка, которая сидит и разворовывает. А теперь затеяла войну, ведь агрессия - это суть мафии.

- Можно ли провести какие-то параллели между 20-летней Масяней и 20-летним сроком Путина?

- Масяня - как анти-Путин? Звучит хорошо, надо подумать. В начале 2000-х в России были сильны тенденции к деполитизации общества, была создана социальная тенденция и атмосфера, когда в политику никто не шел. И сейчас мы видим, что Россия упустила молодых политиков, и политикой в России занимаются старперы из КГБ.

- Персонаж Масяни в начале тоже не интересовался политикой...

- Да, я, как и все остальные русскоязычные художники, виню себя в том, что отказывался проникать в эту часть общественной жизни, когда жил в России, хотя тогда всем стоило создавать новую Россию. Должен быть общественный голос, а его нет. И сейчас мы видим результат.

- Почему вы в последней серии сделали агрессором Китай?

- Я взял Китай просто как некую абстрактную большую страну.

- Вы говорили, что вы - оптимист. Оптимизм вернется в Масяню? Хеппи-энд возможен?

- Мои последние серии показывают оптимизм. Я верю, что большое количество людей в России не поддерживают этот кошмар, и верю, что диктатура рухнет (они все рушатся рано или поздно) и что на этих руинах начнет строиться нормальное государство.

- Масяня начнет полноценно материться, а не обрывать себя на полуслове? Пора?

- Интересно происходит, что во время войны в русском языке мат легитимирован. Но я не могу! Я воспитан в Питере поколениями питерцев, этот менталитет не вытравить. Мат будет неестественно звучать в устах Масяни.

- Вы предусмотрели дальнейшие антивоенные серии?

- Не знаю, как с этим справится Масяня. Но у нее - 20-летний опыт.

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