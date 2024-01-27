Олаф Шольц: В Германии никогда больше не будет диктатуры

По случаю отмечаемого в Германии Дня памяти жертв национал-социализма немецкие политики призвали к решительной борьбе с антисемитизмом и расизмом.

По случаю Дня памяти жертв национал-социализма федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал к каждодневной борьбе против антисемитизма, расизма, человеконенавистничества, за идеалы демократии. "Никогда больше" - это о каждом дне", - заявил политик в своем еженедельном видеоролике , опубликованном в субботу, 27 января. Никогда больше в Германии не будет идеологии расового превосходства, дегуманизации и диктатуры, подчеркнул канцлер. Это является центральной задачей государства.

Глава правительства вновь приветствовал многочисленные массовые демонстрации против правого экстремизма, которые прошли в Германии в последние дни и недели. "Наша демократия не дана Богом. Она создана человеком. Она сильна, когда мы ее поддерживаем. И мы нужны ей, когда на нее нападают", - подчеркнул Шольц.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) написала в соцсети X (ранее Twitter), что нацистская Германия "заставила мир заглянуть в бездну". И сегодня немцы, "должны формировать наше настоящее, исходя из ответственности за наше прошлое".

Германия должна сохранить историческую память

102-летняя свидетельница Холокоста Марго Фридлендер (Margot Friedländer) выразила обеспокоенность ростом антисемитских инцидентов в Германии. "Я никогда не думала, что это повторится снова, потому что именно так все и начиналось", - заявила она в интервью общественно-правовому телеканалу ARD. Фридлендер критически оценила ситуацию с исторической памятью о Холокосте в Германии, указав, что люди "слишком мало знают".

Уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, о необходимости новых форм увековечения памяти жертв Холокоста. "Нам нужно находить новые форматы, которые эмоционально привлекали бы широкие слои населения и особенно молодое поколение", - указал политик.

27 января - день освобождения Освенцима

27 января 1945 года Красная Армия освободила около 7,5 тысячи выживших узников нацистского концентрационного лагеря Освенцим. По современным оценкам, в Освенциме были убиты около 1,1 млн человек, подавляющее большинство из которых, около 90 процентов, составляли евреи.

1 ноября 2005 года, в шестидесятую годовщину освобождения Освенцима, Генеральная ассамблея ООН учредила международный День памяти жертв Холокоста. В Германии к этой скорбной дате обратились на десять лет раньше. В 1996 году по инициативе тогдашнего президента ФРГ Романа Херцога (Roman Herzog) в стране 27 января ежегодно стали отмечать День памяти жертв национал-социализма.

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