"Огоньки" в Берлине. Не хватает только Пугачевой

В самом центре Берлина весь в строительных лесах стоит Haus der Statistik. Здание не освещается и закрыто от посторонних глаз надежным забором. Но если кто-то из редких прохожих в один из предпраздничных вечеров смог бы проникнуть на огороженную территорию, то не поверил бы своим глазам. В холодном ангаре из металлоконструкций переливаются новогодние гирлянды, светят разноцветные фонари, а на маленькой сцене в центре, в концертном дыму две стройные фигурки в серебристом танцуют и поют. Это снимаются "Мирные огоньки" - концерт, который в новогоднюю ночь смогут посмотреть все, кто считает песни любимых артистов непременным атрибутом праздника, наряду с оливье и шампанским.

Света Бень, Галя Чикис и другие артисты на сцене в Берлине

Девушка с "хлопушкой" произносит "Дубль один", помещение наполняется музыкой, и операторы, костюмеры, гримеры, ассистенты невольно начинают пританцовывать в такт бодрому ритму.

"Каждый человек - сгусток блесток, пам-па-ра-рам", - поет Света Бень. На клавишных ей аккомпанирует Галя Чикис. "Скоро вы эту песню возненавидите!", - весело обещает певица. Ей предстоит записать еще с десяток дублей композиции - в полный рост, где придется надеть серебристые босоножки на высоких каблуках, а также средний и крупные планы. Несколько часов Света Бень поет вживую, отрабатывая каждую ноту, танцует, энергично машет руками. Чтобы создать красивый ветер, развевающий волосы, на Галю Чикис направляют огромный вентилятор. В ледяном помещении становится еще холоднее. В перерывах между дублями Галя кутается в пальто.

"Включите обогреватель, артисткам холодно", - кричит режиссер Анатолий Светлов. Он командует "Мотор!" и ведет себя как дирижер: левой рукой машет ассистенту, зависшему на стремянке где-то под потолком, чтобы включал прожектор, правой рукой сигнализирует второму, чтобы тот запускал лазерную подсветку, и наконец в такт музыке то вскидывает, то опускает обе руки - показывает светоосветителям, в какой момент поворачивать фонари.

"Вообще-то партитуру света прописывают заранее, на это отводится полдня. А нам приходится на ходу все придумывать", - объясняет он журналистке DW. Одновременно со съемкой он удаленно курирует запись в Израиле - там пишут ведущих. Завтра режиссер улетает в Варшаву, с командой из Польши снимать следующего артиста.

С чего началась история "Мирных огоньков"

"Мирные огоньки" снимаются в авральном режиме, в условиях дефицита кадров, денег v ресурсов. Из 62,5 тысячи евро, необходимых на съемки, донатами собрали почти 52 тысячи евро (на момент публикации статьи). Для концерта нужно снять больше 15 артистов в разных странах: Германии, Франции, Израиле, Ереване и других. Почти вся команда работает на проекте бесплатно.

А начиналось это все на голом энтузиазме. В октябре 2023 года дизайнер Сергей Рассказов разместил у себя в твиттере пост. Где написал о своей мечте "сделать новогодний огонек с продакшеном не хуже, чем на Первом канале, только оппозиционный, с шутками про Путина, с тостами за мир и так далее". В декабре мечта стала осуществляться: нашлись единомышленники, на опенколле отозвались профессиональные операторы, продюсеры, менеджеры, 978 человек внесли свои донаты. В основном люди присылали по 1-2 тысячи рублей. Самое крупное пожертвование в 4000 долларов сделал программист из Израиля. Сейчас Сергей Рассказов говорит, что все получилось именно из-за того, что он не знал, что это невозможно по всем законам шоу-бизнеса. Это был амбициозный масштабный проект, за которым не стояло ни имя, ни деньги. Первым артистом, кто решился принять участие в никому неизвестном проекте, стала группа "Сансара", с лидером группы Сергей был знаком лично. Следующими дали согласие "Алоэ Вера". А когда в "огоньках" снялся знаменитый актер Александр Филиппенко, организаторы поверили, что все получится. В итоге в первых "Мирных огоньках-2024" приняли участие такие звезды как Евгений Хавтан, Максим Леонидов, Борис Гребенщиков. А в этом году в концерте сняли "Би-2", Касту, Noize МС и других знаменитостей. "Артистом мечты" для Сергея Рассказова, пока недосягаемым, остается Алла Пугачева.

Кто смотрит "Мирные огоньки"

В прошлый Новый год "Мирные огоньки" показывали на канале Ходорковского и других оппозиционных ресурсах. Концерт посмотрели более 600 тысяч раз. По статистике YouTube, его зрителями были в основном люди старше 40 лет. 60 процентов смотрели из России, 10 - из Украины, 5 - из Германии.

В это же время новогодний контент телеканала "Дождь" - "Неогонек", набрал в два раза больше просмотров. Но организаторы не считают себя конкурентами. "Вместе мы создаем альтернативную эфирную программу, где человек может переходить с канала на канал и смотреть любимых артистов. Новогодняя ночь длинная", - говорит Сергей Рассказов.

Несмотря на то, что в этом году все потребности закрыть не удалось - денег собрали недостаточно - это в два раза больше того, чем располагала команда в прошлом году. Больше всего затрат пришлось на аренду оборудования и площадок, трансферы. "В этом году снимали на хорошие камеры на каждой площадке, арендуем световое оборудование. На прошлых "огоньках" приходилось работать с тем, что было у волонтеров. Даже иногда на айфоны снимали ", - говорит Сергей Рассказов. За перевозку оборудования из Нидерландов в Берлин для съемки сета "Би-2", нужно было заплатить 1300 евро.

"Еще площадка стоила 2000 евро, и это накапливается как снежный ком. Съемка в итоге получилась самая дорогая в нашей истории - 10 000 евро. При этом команда работала бесплатно", - рассказывает Сергей.

А самая дешевая съемка прошла в Ереване, где стендап-комика Гарика Оганесяна снимали в его собственном баре.

Cтендап-комик Гарик Оганисян на съемках Фото: Nicky TSEPS/Mirnye ogonki

"Волонтерский проект" - без политиков

"Мирные огоньки" не связаны ни с какими политиками или фондами, утверждают организаторы проекта. Но все могло получится иначе.

"Когда только родилась идея "огоньков", я пошел ко всем оппозиционным политикам и силам, потому что мне показалось, что я сам не смогу осуществить такой проект. Все только покрутили пальцем у виска. Никто не захотел меня поддержать. Поэтому пришлось самостоятельно делать волонтерский проект и собирать донаты. Зато теперь нам не нужна ничья помощь, и мы стремимся быть полностью самостоятельными", - рассказывает Сергей Рассказов.

В этом году команда снова предлагает ряду оппозиционных каналов разместить новогодний концерт на своих площадках. Идут переговоры.

"Но они не имеют на нас никакого идеологического влияния, мы ни о чем не договариваемся, кроме того, что запрещает монетизировать эти видео", - подчеркивает идеолог "огоньков".

Команда проекта "Мирные огоньки"

"Мне нравятся люди, которые собрались в этой команде. Тут уникальный подбор", - говорит Сурен Матевосян, который много лет проработал международным журналистом, а здесь стоит за камерой. "Я антифашист и активист", - говорит он про себя. Ссылку на "огоньки", где искали команду, ему прислали друзья. Думал, что съемка будет только одна, но в итоге проработал до конца проекта. "Я получил опыт уникального нетворкинга", - говорит Сурен. Самой сложной съемкой на проекте он называет работу с "Би-2". Был большой зал, много массовки, да и артисты разрешили сделать только два дубля.

Художница по костюмам Ольга Караваева рассказывает, как работает над стилем проекта. Для Артура Смольянинова, который для "Мирных огоньков" записывал песню с группой в своей музыкальной студии, она создала визуал квартирника: Артуру подобрали неформальный полосатый свитер и джинсы, соответственно одели музыкантов. Вокалистке "АлоэВеры" Ольга предложила непривычный для артистки образ: длинное белое платье для исполнения лирической песни. Стиль Светы Бень и Гали Чикис художница по костюмам называет "Богини синти-попа": на них серебристая одежда, множество страз и бижутерии. Это идеально подходит к их песне "Сияние".

Актер и музыкант Артур Смольянинов Фото: Mirnye ogonki

Другой съемочный день "огоньков" в Берлине проходит на следующей площадке - в арт-пространстве "Петербург". Здесь снимают "Аигел". Силуэт Аигель Гайсиной под ритм песни двигается по затемненной сцене, фоном бегут новогодние огоньки.

"Площадки приходится искать иногда за одну ночь перед съемками. Все находится каким-то чудом", - говорит продюсер Наталья.

Группа вдруг говорит режиссеру, что кроме песни "Снег", заранее согласованной, хотела бы для новогодней записи исполнить еще одну композицию, на татарском языке. После короткого спора, съемочная группа начинает перестраивать свет для новой композиции.

"Мы всегда идем навстречу пожеланиям артистов. Потому что они тоже работают бесплатно и каждый из них является соавтором "Мирных огоньков", - говорит Сергей Рассказов.

Концерт будет доступен 31 декабря на YouTube канале "Мирные огоньки", YouTube каналах партнеров (их полный список будет опубликован 31 декабря), на сайте ogonki.tv, торрент-трекерах. Посмотреть концерт можно будет также на спутниковом ТВ (канал SVOBODA), через сервисы КартинаТВ и ТВтека, а также в эфире радио Эхо.