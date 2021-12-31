 США полностью вывели войска из Ирака | NRS-Import | DW | 31.12.2021

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США полностью вывели войска из Ирака

Более чем 18 лет спустя военная миссия США в Ираке завершена. Однако 2500 американских военных будут задействованы там в качестве инструкторов и консультантов.

Американские солдаты в Ираке

Военная операция США и их союзников против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)  в Ираке  официально завершена. "Никаких иностранных военных формирований на иракской земле нет", - объявило правительство в Багдаде в пятницу, 31 декабря. Согласно его сведениям, иностранные войска и их боевая техника покинули иракскую территорию.

В Ираке остались лишь иностранные военные советники, которые являются "приглашенными гостями Республики Ирак", заявил накануне премьер-министр страны Мустафа аль-Каземи.

Операция длилась 18 лет

Военная миссия антитеррористической коалиции в  Ираке  началась в 2014 году, после того как боевики ИГ захватили значительные территории на севере и западе страны. При международной поддержке, в том числе германского бундесвера, иракским силам безопасности удалось оттеснить экстремистов. В декабре 2017 года тогдашний премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о победе над ИГ.

В июле 2021 года США анонсировали вывод  военных формирований  коалиции до конца года. По данным Белого дома, в настоящее время на территории Ирака находятся 2500 американских военнослужащих, задействованных в качестве инструкторов и консультантов, их число в обозримом будущем останется таким же.

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  • Kurdinnen und Jesidinnen beobachten IS-Kämpfer in der Nähe von Mosul (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Наблюдение за врагом

    Враг должен быть где-то там. Курдский боец Хазеба Наузад вблизи иракского города Мосула смотрит в бинокль, наблюдая за линией фронта, отделяющей территорию курдов от области, захваченной боевиками "Исламского государства" (ИГ).

  • Kurdinnen und Jesidinnen bekämpfen bei Mosul IS-Terroristen (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    В авангарде сопротивления

    Враг обнаружен - можно открывать огонь. Хазеба Наузад и ее боевые подруги берут боевиков ИГ на прицел. Лишь ударами с воздуха одержать победу над джихадистами не удается, поэтому езидские и курдские женщины помогают вести борьбу против ИГ на земле.

  • Die kurdische Kämpferin Haseba Nauzad bindet sich die Harre (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Четкая видимость

    Хазеба Наузад собирает волосы в хвост: чтобы лучше прицеливаться, ничто не должно закрывать обзор. Атрибут западной моды, стиль "милитари" в Ираке и Сирии - отражение горькой реальности.

  • Die jesidische Kämpferin Asema Dahir mit einem Teddybär (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Верный спутник

    Азема Дахир в перерыве между боями. Красный плюшевый медведь - ее верный спутник и напоминание о мирном времени, которое неожиданно закончилось с приходом ИГ летом 2014 года. Тогда многим езидским женщинам пришлось попрощаться со всем, что было им дорого. Тысячи из них были похищены и подверглись насилию со стороны боевиков ИГ.

  • Jesiden auf der Flucht, August 2014 (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    В поисках убежища

    Террористы ИГ не щадят даже самых слабых. Летом 2014 года сотни тысяч езидов, безжалостно преследуемых джихадистами, были вынуждены покинуть родные места. Два года назад это фото пожилого мужчины стало символом страданий езидов - представителей религиозного меньшинства в Ираке, которые стали жертвами ИГ.

  • Vom IS verschlepptes Mädchen (Foto: AP Photo/Dalton Bennett, File)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Травма на всю жизнь

    Эта 15-летняя езидская девочка не захотела показывать лицо. Джихадисты похитили ее летом 2014 года и насильно выдали замуж за боевика ИГ. Через два месяца ей удалось бежать. Теперь она снова живет со своей семьей и рассказывает об ужасах пережитого.

  • Ein Kind im zerstörten Kobane (YASIN AKGUL/AFP/Getty Images)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    После сражения

    Многие месяцы джихадисты занимали город Кобане на севере Сирии, прямо на границе с Турцией. Курды отчаянно держали оборону. С помощью американских ВВС боевиков ИГ удалось победить. Однако террористы оставили здесь лишь руины.

  • Kurdische und jesidische Kämpferinenn unterhalten sich (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Дружба как символ победы

    Террористы ИГ уничтожают всех, кто не разделяет их идеологию. Они пытаются настроить друг против друга людей разных конфессий и национальностей. Однако им это не всегда удается. Дружба курдских и езидских женщин стала символической победой над ИГ.

  • Die Kämpferinnen auf einem bewaffneten Jeep (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Борьба за свободу

    Одержать военную победу над ИГ пока не удалось. Боевики удерживают под контролем крупные территории в Сирии и Ираке. Однако курдские и езидские женщины продолжают борьбу, в том числе, чтобы доказать: женщины - не рабы.

    Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова


Смотреть видео 02:15

США выводят войска из Ирака: к чему это может привести? (27.07.2021)

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